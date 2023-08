Thò đầu qua cửa sổ trời ô tô 'hóng gió' có vi phạm luật giao thông không?

Cửa sổ trời trước đây thường chỉ xuất hiện trên các xe hạng sang và cao cấp thì những năm trở lại đây, các xe bình dân và tầm trung cũng được sở hữu tính năng này. Không ít người sử dụng cửa sổ trời như một không gian để đứng hóng gió, hay thậm chí là cho trẻ nhỏ đứng thò đầu ra khỏi cửa sổ trời để nô đùa. Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Khoản 5 Điều 4 Luật giao thông đường bộ về nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ có quy định: Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác.

Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hình minh họa.

Ở Việt Nam, hiện pháp luật chưa có quy định xử phạt cụ thể cho hành vi thò đầu ra khỏi cửa sổ trời ô tô khi đang tham gia giao thông. Tuy nhiên, với việc đưa đầu ra khỏi cửa sổ trời ô tô, chủ xe vẫn có thể vi phạm vào một số điều khoản khác của Luật giao thông đường bộ.



Cụ thể: Vi phạm Khoản b Điều 68, Luật giao thông đường bộ về việc vận tải hành khách bằng ô tô: Không chở hành khách trên mui, trong khoang chở hành lý hoặc để hành khách đu, bám bên ngoài xe;

Vi phạm khoản 23 Điều 8 về an toàn giao thông trong Luật giao thông đường bộ.

Cụ thể, các hành vi bị nghiêm cấm: Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài ra, còn bị xử phạt với hành vi không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Các mức phạt cho những hành vi nói trên, theo Điều 23, Nghị định 46/2016/NĐ- CP về giao thông đường bộ: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây (điểm a khoản 1 Điều 23).

Không hướng dẫn hành khách đứng, nằm, ngồi đúng vị trí quy định trong xe; Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây (điểm b khoản 6 Điều 23)

Chở người trên mui xe, nóc xe, trong khoang chở hành lý của xe; mức phạt bổ sung: Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây (khoản 1 Điều 5):

Người điều khiển, người ngồi trong ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy; Chở người ngồi trong ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy.