Thiếu uý được ca sĩ Phương Thanh nhường luôn sân khấu sau pha cất giọng: Sao bảo ông trời không cho ai tất cả?

Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, Phùng Thế Văn,... là những chiến sĩ tiếp tục nhận về nhiều sự chú ý sau Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mới đây, một khoảnh khắc của Thiếu uý Phùng Thế Văn đã viral trên MXH, khiến cư dân mạng phải xuýt xoa vì phát hiện thêm tài lẻ của nam chiến sĩ.

Màn song ca của chiến sĩ Thế Văn và ca sĩ Phương Thanh (Nguồn: @phuongthanhnewlife)

Theo đó Thế Văn song ca với ca sĩ Phương Thanh trong một buổi giao lưu tại Hà Nội ngày 31/8. Cả hai hát ca khúc Tái Sinh (Tùng Dương - sáng tác: Tăng Duy Tân) và “chị Chanh” đã đăng tải lên các tài khoản MXH của mình.

"Tái Sinh cùng Phùng Thế Văn. Cổ vũ tinh thần cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80. Hạnh phúc và tự hào, biết ơn", Phương Thanh viết.

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip song ca ngẫu hứng của Thiếu uý Phùng Thế Văn và ca sĩ Phương Thanh viral trên MXH, nhận về gần 1 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày. Netizen liên tục bình luận khen ngợi cho nam chiến sĩ vì xuất sắc từ ngoại hình, nghiệp vụ lẫn năng khiếu. Thậm chí có người còn cảm thán ông trời không cho ai tất cả nhưng Thế Văn thì có tất cả.

“Phùng Thế Văn cái gì cũng xuất sắc”, “Phùng Thế Văn 0 điểm nha, không điểm nào để chê”, “Sao ông trời cho anh ấy tất cả vậy?”, “Hôm qua thấy ảnh đứng nóc xe diễu binh, tui nổi da gà mấy bà ơi, đẹp trai quá”, “Thế Văn như bước ra từ tiểu thuyết vậy”, “Nam chính tiểu thuyết cũng chỉ cỡ này”, “Cái kiểu gì vậy. Đã đẹp trai còn hát hay. Chịu”,... là bình luận từ cư dân mạng.

Nếu theo dõi các hoạt động của Thiếu uý Phùng Thế Văn trên MXH, nhiều người không quá bất ngờ với khả năng ca hát này. Ngoài các công tác nghiệp vụ, anh thường chia sẻ hình ảnh tham gia sự kiện văn hoá nghệ thuật trong ngành.

Gần nhất - ngày 2/8, Thế Văn tham gia biểu diễn tại chương trình Bản hùng ca Công an Nhân dân Việt Nam. Hồi tháng 4 vừa qua, nam chiến sĩ cùng với các đồng đội thuộc cụm thi đua số 2 cũng xuất sắc giành giải A toàn đoàn tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XIII năm 2025.

Thế Văn cùng đồng đội biểu diễu tại chương trình Bản hùng ca Công an Nhân dân Việt Nam

Được biết Thiếu uý Phùng Thế Văn sinh năm 1999, đến từ Bắc Kạn (cũ). Hiện anh chàng đang công tác tại Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Từ năm 2020, Thế Văn đã bắt đầu nổi tiếng trên MXH khi tham gia chương trình Chúng Tôi là Chiến Sĩ. Ở thời điểm đó, anh đã khiến nhiều người mê mẩn bởi visual cực phẩm, vóc dáng cân đối và nụ cười rạng rỡ.

Trong buổi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (A80) diễn ra vào sáng nay (2/9) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Phùng Thế Văn “gây sốt” cả cõi mạng với 5 giây lọt ống kính, xuất hiện trên sóng truyền hình. Anh chàng diện vest đen, đeo kính râm thuộc Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn khách quốc tế.

5s lên VTV đỉnh cao của Thế Văn tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Một số hình ảnh khác của Thiếu uý Phùng Thế Văn:

Phùng Thế Văn tại hợp luyện diễu binh sáng 13/8

Dù là khi làm nhiệm vụ hay ở những khoảnh khắc đời thường, Thế Văn vẫn gây thiện cảm với mọi người

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)