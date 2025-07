Đúng 19 giờ 30 phút ngày 15-7, Công an tỉnh và Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng loạt ra quân thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm tối 15-7. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Mục tiêu là chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là các đối tượng mang theo hung khí, vũ khí, công cụ hỗ trợ, không để tội phạm hình sự hoạt động phạm tội, gây ra các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm.

Bắt đầu từ ngày 15-7 đến hết ngày 15-10-2025, Công an tỉnh và Công an các phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh, căn cứ tình hình thực tế sẽ huy động lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ thành lập các tổ tuần tra kết hợp tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm từ 20 giờ ngày hôm trước đến 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Theo đó, các đơn vị Công an trong tỉnh Thanh Hóa chủ động tham mưu, nắm tình hình, tổ chức lực lượng thực hiện tuần tra, tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung vào các địa bàn giáp ranh, các khu vực trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp, khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ… để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các đối tượng mang theo hung khí, vũ khí "nóng", các nhóm thanh thiếu niên hư tụ tập giải quyết mâu thuẫn.

Không để tội phạm hình sự hoạt động phạm tội, gây ra các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật.

Các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, nắm chắc tình hình nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn, từng lĩnh vực, chuyên đề để tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, các tuyến, địa bàn, khu vực, địa điểm, đối tượng cụ thể; không để trống địa bàn, đối tượng.

Lực lượng công an ra quân trấp áp tội phạm tại phường Hạc Thành tối 15-7

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm tra phải gắn liền với tuyên truyền, cảnh báo, nhắc nhở, cam kết, xử lý triệt để các hệ loại đối tượng hình sự, ma túy, các tuyến, địa bàn, khu vực, địa điểm, đối tượng trọng điểm nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự để quản lý chặt chẽ, triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đối với Công an cấp xã, thành lập các tổ tuần tra, huy động lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng nòng cốt khác tiến hành tuần tra, kiểm tra trên địa bàn quản lý. Chủ động phối hợp công an các địa bàn giáp ranh để phối hợp tiến hành tuần tra, kiểm soát liên thông, đồng bộ, khép kín địa bàn.

Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các tố giác, tin báo về tội phạm từ công an cấp xã đến cơ quan điều tra cấp tỉnh; mọi tố giác, tin báo về tội phạm đều phải được tiếp nhận, tổ chức kiểm tra, xác minh kịp thời, đúng quy định của pháp luật.