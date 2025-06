Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp chúc mừng 2 Phó Giám đốc Công an Bình Dương nhận nhiệm vụ mới

Ngày 29-6, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, cơ quan này vừa tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Theo đó, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp phát biểu tại hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cảm ơn 2 Phó Giám đốc đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chuyên môn, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương chúc mừng 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh được điều động, bổ nhiệm vị trí mới

Đồng thời tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, dù ở cương vị công tác nào các đồng chí cũng phát huy tốt năng lực, chuyên môn, tiếp tục có nhiều thành tích, chiến công, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.