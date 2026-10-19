Thiếu tướng, NS Đức Trịnh: "Tôi là người cho Phương Mai đi học ở Nga, rồi cho cả chồng cô ấy sang luôn"

"Tôi là người cho Phương Mai đi học ở Nga khi cô vừa lấy chồng được một năm, rồi cho cả chồng cô ấy sang luôn. Sau đó, họ sinh con ở Nga", Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ.

Tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của ca sĩ Phương Mai, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh tiết lộ ông có tình cảm đặc biệt với nữ ca sĩ, từng tạo điều kiện để chị sang Nga học tập khi mới kết hôn. Ông cũng dành lời khen cho học trò sau nhiều năm rèn luyện và trưởng thành trong nghề.

Từ trái qua phải: Nhà báo - MC Ngô Bá Lục, nhạc sĩ Đức Trịnh, ca sĩ Phương Mai, nhạc sĩ Lương Ngọc Châu, Giám đốc sáng tạo Xuân Mạnh AI, nhạc sĩ Cao Đình Thắng.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh.

Nhạc sĩ Đức Trịnh tiết lộ chuyện đặc biệt về Phương Mai

Ngày 18/10, ca sĩ Phương Mai còn được biết đến với tên gọi Phương Mai Soprano, giới thiệu MV Lời yêu cho con, sáng tác của Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh. Dịp này, nữ ca sĩ cũng ra mắt các sản phẩm âm nhạc Mẹ yêu con, Hãy nói với con đi mẹ... hướng đến chủ đề tình mẫu tử như món quà dành tặng khán giả nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Chia sẻ tại sự kiện, nhạc sĩ Đức Trịnh cho biết Lời yêu cho con được ông viết với những ẩn ý về tình cảm giữa mẹ và con trai. Ca khúc không phải do Phương Mai đặt hàng. Trong một lần trò chuyện với những người phụ nữ làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó có một nghệ sĩ nổi tiếng, ông được đề nghị sáng tác một tác phẩm về chủ đề này. Sau đó, nhạc sĩ gửi ca khúc cho Phương Mai thể hiện và nhận được phản hồi tích cực từ những người nghe đầu tiên.

Khi Phương Mai đề nghị thực hiện MV cho ca khúc, nhạc sĩ đồng ý. Ông cũng nhắc đến mối quan hệ thầy trò đặc biệt với nữ ca sĩ: "Tôi là người có tình cảm đặc biệt trên con đường của Phương Mai. Tôi là người cho Phương Mai đi học ở Nga khi cô vừa lấy chồng được một năm, rồi cho cả chồng cô ấy sang luôn. Sau đó, họ sinh con ở Nga".

Theo nhạc sĩ Đức Trịnh, để có được vị trí hiện tại, Phương Mai đã trải qua quá trình rèn luyện lâu dài. Ông thẳng thắn cho biết trước đây thường xuyên chê nữ ca sĩ khi nghe chị hát, dù kỹ thuật thanh nhạc không phải vấn đề đáng lo ngại.

"Phương Mai hát tôi đều chê, hôm nay mới khen. Kỹ thuật thì không nói nhưng bạn ấy còn thiếu cái tình cảm, cách nhả chữ rất Việt Nam. Hôm nay thì tôi thấy bạn đủ độ chín nhờ rèn giũa, trải qua bao nhiêu năm tháng ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, trở thành nghệ sĩ thực thụ", ông nói.

Nhạc sĩ đánh giá Lời yêu cho con là dấu mốc cho thấy sự trưởng thành trong cảm xúc và nghề nghiệp của Phương Mai, đồng thời có thể trở thành bệ phóng cho chặng đường nghệ thuật tiếp theo của nữ ca sĩ.

Về phía mình, Phương Mai cho biết chị có nhiều cảm xúc khi lần đầu tiên được người thầy của mình khen ngợi ngay trên sân khấu. Nữ ca sĩ chia sẻ bản thân cần thêm thời gian để trau dồi cảm xúc, tích lũy trải nghiệm và đạt độ chín trong tâm hồn để những sản phẩm âm nhạc khi đến với công chúng có thể truyền tải cảm xúc chân thật, chạm đến người nghe.

Nghệ sĩ Phương Mai chia sẻ.

Phương Mai làm mới những ca khúc về tình mẫu tử

Trong MV Lời yêu cho con, Phương Mai tiếp cận tác phẩm bằng nền tảng của một nghệ sĩ thính phòng cổ điển và trải nghiệm của chính mình trong vai trò người mẹ. Những cảm nhận về việc chăm sóc, đồng hành cùng con trở thành chất liệu đời sống giúp nữ ca sĩ thể hiện ca khúc.

Các sản phẩm được giới thiệu dịp này tiếp tục cho thấy sự quan tâm của Phương Mai đối với chủ đề tình cảm gia đình. Với Mẹ yêu con, một ca khúc đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện, nữ ca sĩ lựa chọn cách xử lý và bản phối mới để tạo màu sắc riêng.

NSND Hà Thủy, người theo dõi quá trình học tập và phát triển của Phương Mai, nhận xét nữ ca sĩ sớm bộc lộ tố chất soprano (nữ cao) với giọng hát dày, sáng và khỏe. Trong quá trình học tập, Phương Mai có định hướng rõ ràng với dòng nhạc thính phòng, tiến bộ nhanh và tốt nghiệp xuất sắc.

Theo NSND Hà Thủy, việc học tập tại Nga, tham gia các cuộc thi âm nhạc quốc tế và trở về công tác giảng dạy giúp Phương Mai tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên môn. Khi thể hiện các ca khúc quen thuộc, nữ ca sĩ cũng biết cách vận dụng kỹ thuật thanh nhạc để tạo sự linh hoạt giữa giọng ngực và những đoạn hát bay bổng mang đến màu sắc trầm lắng, gần gũi hơn.

Các sản phẩm của Phương Mai được áp dụng công nghệ AI cho phần hình ảnh. Đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo, đạo diễn hình ảnh, AI Artist, dựng phim và hiệu ứng do Xuân Mạnh AI thực hiện.

Phương Mai tại buổi ra mắt sản phẩm.

Ca sĩ Phương Mai là ai?

Phương Mai tên đầy đủ là Đỗ Thị Phương Mai, hiện mang quân hàm Trung tá, có học vị thạc sĩ và là giảng viên, Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nữ ca sĩ tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại ngôi trường này, sau đó tiếp tục học tập tại Học viện Âm nhạc quốc gia Gnesin ở Moscow, Liên bang Nga. Chị tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc và hoàn thành chương trình thực tập sinh, trợ giảng sau thạc sĩ.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Phương Mai đạt nhiều thành tích đáng chú ý. Năm 2009, chị giành giải Nhất cuộc thi hát Thính phòng – Nhạc kịch toàn quốc lần thứ IV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Năm 2013, nữ ca sĩ đoạt giải Nhì cuộc thi âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ XIV tại Moscow. Năm 2017, chị tiếp tục giành giải Nhì tại cuộc thi âm nhạc cổ điển quốc tế lần thứ V ở Warszawa, Ba Lan.

Năm 2020, Phương Mai đạt giải Ba hạng mục "Giọng hát vàng" tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games ở Liên bang Nga. Năm 2024, chị nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Phương Mai gắn bó với công tác đào tạo thanh nhạc và từng được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc thính phòng. Năm 2019, chị được giao trọng trách Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trong cuộc sống gia đình, chồng Phương Mai là ca sĩ Tùng Lâm, cũng công tác giảng dạy tại trường. Việc cân bằng giữa biểu diễn, đào tạo và trách nhiệm gia đình là một phần trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ.