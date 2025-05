Ngày 30-5, Bộ Công an cho biết Thực hiện quy định tại Điều 3, Nghị Định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 9-2-2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Công an cung cấp thông tin về Người phát ngôn Bộ Công an kể từ ngày 1-6-2025.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, Người phát ngôn Bộ Công an sẽ là Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Trước Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an là Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tháng 10-2019, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản (quê TP Hải Phòng, khi đó mang cấp bậc hàm Đại tá) được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Thời điểm đó, ông là giám đốc công an tỉnh trẻ nhất nước. Ông Toản được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 20-1-2025.