Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chiều ngày 28-6, đã chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ công an tỉnh, thành phố theo nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.



Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn được bố trí giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ mới. Ảnh: Công an cung cấp

Tại Lễ công bố, Trung tướng Nguyễn Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc tổ chức, sắp xếp đối với công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 23 giám đốc công an địa phương sau sáp nhập và 11 giám đốc công an địa phương giữ nguyên. Trong đó, có quyết định Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (khi sáp nhập Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Hòa Bình vào Công an tỉnh Phú Thọ).