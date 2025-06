Ngày 2-6, nguồn tin cho biết Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành quyết định về việc giải quyết cho Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-6.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy nghỉ hưu trước tuổi

Tính đến tháng 6-2025, Thiếu tướng Lê Vinh Quy còn 47 tháng công tác.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy (SN 1967, quê quán thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Thiếu tướng Lê Vinh Quy có bằng thạc sĩ Cảnh sát Nhân dân; Cao cấp Lý luận chính trị.

Quá trình công tác, Thiếu tướng Lê Vinh Quy đã được tặng thưởng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an…; Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy từng làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (từ tháng 7-2015 đến tháng 12-2019). Từ tháng 1-2020 đến tháng 2-2021, Thiếu tướng Lê Vinh Quy là Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Từ tháng 2-2021 đến nay, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Được biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc giao Đại tá Lê Hữu Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh - phụ trách Công an tỉnh Đắk Lắk đến khi kiện toàn Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Lê Hữu Tuấn (SN 1980, quê quán xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).