Thiếu tướng Lê Hồng Nam làm Trưởng Tiểu ban an ninh bầu cử ĐBQH tại TPHCM

Ngày 24/2, tại trụ sở Công an TPHCM, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM đã làm việc với Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo Uỷ ban bầu cử TPHCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM được phân công làm Trưởng Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, thành viên Tiểu ban đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy Ban bầu cử TPHCM phân công cho Tiểu ban.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy Ban bầu cử TPHCM làm việc với Tiểu ban an ninh. Ảnh CATP

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy Ban bầu cử TPHCM ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Tiểu ban trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, nhất là đã chủ động đề xuất kiện toàn các thành viên của Tiểu ban, hoàn toàn thống nhất với kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ tịch Ủy Ban bầu cử TPHCM đề nghị Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa các lực lượng tham gia, nhất là sự phối hợp giữa các lực lượng ở cơ sở, các địa bàn giáp ranh, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM làm Trưởng Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Ảnh CATP

Trước đó, Uỷ ban Bầu cử TPHCM đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ để triển khai, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, xác định những nội dung, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TPHCM đã giới thiệu 45 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Trung ương sẽ giới thiệu thêm 15 đại biểu. Từ hai danh sách này, TPHCM sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội. Trong đó, số lượng tái cử phải đảm bảo 11 người.

Ngoài ra TPHCM giới thiệu 160 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM để bầu 95 đại biểu. Theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử Quốc gia, TPHCM có 10 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.