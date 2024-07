Thiếu tướng Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa trao tặng Giấy khen cho Đại uý Đinh Việt Hưng, cán bộ Công an xã Minh Châu, Công an huyện Vân Đồn; anh Nguyễn Chí Tứ, địa chỉ thôn Quang Trung, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn và anh Đinh Vương Thịn, địa chỉ khu 5 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn đã dũng cảm cứu 3 du khách đuối nước trên biển thuộc khu vực xã Minh Châu.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tặng giấy khen cho 3 cá nhân dũng cảm cứu người.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 14/7, lực lượng Công an xã Minh Châu tổ chức tuần tra , đảm bảo ANTT mùa du lịch hè 2024, khi đi đến khu vực bãi tắm Robinson thuộc thôn Nam Hải, xã Minh Châu, thì nghe có tiếng người dân kêu cứu có người bị đuối nước . Khi phát hiện, Đại uý Đinh Việt Hưng, cán bộ Công an xã Minh Châu đã không ngại nguy hiểm cùng 2 người dân địa phương là anh Nguyễn Chí Tứ và anh Đinh Văn Thịnh lập tức lao xuống biển, cứu và đưa 3 người bị nạn trên.

Khi đưa nạn nhân đuối nước lên bờ, bằng những kinh nghiệm cùng với kĩ năng, nghiệp vụ đã được tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu, Đại uý Đinh Việt Hưng cùng người dân địa phương đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo và cứu sống được 3 người bị nạn.

Ba người gặp nạn trên là anh Phạm Trung Hùng, anh Nguyễn Thế Thắng và chị Nguyễn Phương Thảo (đều là khách du lịch đến từ thành phố Hạ Long, Quảng Ninh). Khu vực mà nhóm người trên bơi là khu vực nước nông chỉ đến vùng ngực, nhưng do chủ quan đã bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến tình trạng bị ngạt nước.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm, quên mình, bất chấp nguy hiểm để cứu người đuối nước của Đại uý Đinh Việt Hưng và 2 công dân Nguyễn Chí Tứ, Đinh Vương Thịnh.

"Đây là những hành động đẹp cần được biểu dương, khen ngợi cũng như được lan toả trong cộng đồng để góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cũng như để lại hình ảnh đẹp trong mắt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương”, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.