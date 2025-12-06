HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thiếu tá công an bán "kỷ vật" lấy tiền ủng hộ người dân vùng lũ

Hoàng Phúc |

Thiếu tá Ngô Xuân Mười ở Quảng Trị đã bán chiếc xe máy gắn bó suốt nhiều năm, lấy 8 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt

Thiếu tá công an bán "kỷ vật" lấy 8 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ - Ảnh 1.

Chiếc xe máy Sirius được Thiếu tá Ngô Xuân Mười bán

Ngày 6-12, Công an xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết thiếu tá Ngô Xuân Mười - Tổ phó Tổ Cảnh sát khu vực - đã quyết định bán chiếc xe máy gắn bó với anh suốt nhiều năm để lấy 8 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Chiếc xe máy này đã theo thiếu tá Ngô Xuân Mười suốt nhiều năm trên những cung đường tuần tra, phá án, gắn với không ít nhiệm vụ khó khăn.

Ngay sau khi bán chiếc xe máy, thiếu tá Ngô Xuân Mười đã chuyển toàn bộ 8 triệu đồng qua tài khoản Ban Vận động cứu trợ - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, để gửi đến đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng sau mưa lũ.

Lãnh đạo Công an xã Bố Trạch nhấn mạnh nghĩa cử cao đẹp của thiếu tá Ngô Xuân Mười cho thấy tinh thần "vì nhân dân phục vụ", sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ người dân.

