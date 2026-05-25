Theo giới chuyên gia Nga, cuộc tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine ngày 24/5 bằng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM, MRBM) Oreshnik nhằm phục vụ nhiều mục đích, bao gồm cả khả năng phá hủy mục tiêu chiến lược, các tác động tâm lý lên đối phương và một số mục tiêu trong nước.

Theo nhận định của blogger quân sự Kirill Fedorov nêu trên kênh Telegram của mình, chính mục đích này là nguyên nhân dẫn đến những dấu hỏi khi Nga sử dụng loại vũ khí đặc biệt này.

Theo ông, một trong những vấn đề chính khi sử dụng Oreshnik là việc công chúng Nga hoàn toàn thiếu thông tin về mục tiêu thực sự bị bắn trúng và kết quả tiêu diệt mục tiêu, điều đó khiến mục đích tạo ra những tác động tâm lý lên đối phương và một số mục tiêu trong nước, đã không đạt được.

Mỗi lần phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik đều là một sự kiện đáng chú ý, thu hút sự quan tâm rất lớn của giới chuyên gia quân sự và công chúng Nga, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra.

“Rốt cuộc, họ đã phóng nó (Oreshnik) rồi, nhưng tiếp theo là gì? Đối với cả 3 vụ tấn công, không có đoạn phim giám sát khách quan nào, giống như hầu hết các cuộc tấn công khác”, ông Fedorov viết.

Vị chuyên gia này cho biết, không nên mong đợi chính quyền Ukraine sẽ công bố thông tin về mục tiêu tấn công, hoặc nếu có cũng không thể hy vọng vào sự khách quan và trung thực.

Giới chức lãnh đạo Ukraine đương nhiên sẽ không bao giờ công khai tiết lộ hậu quả của một cuộc tấn công, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Bộ Quốc phòng Nga dường như cũng không có ý định làm như vậy.

Ví dụ như trong cuộc xung đột Trung Đông vừa qua, Iran mặc dù chỉ có một hệ thống vệ tinh nhỏ hơn, đã ghi lại hầu hết mọi cuộc tấn công và công bố kết quả trước truyền thông thế giới.

Kết quả của chiến dịch tuyên truyền này là sự ủng hộ chân thành to lớn trong tâm lý của công chúng đối với chính quyền Iran và những vấn đề lớn đối với liên minh quân sự của Mỹ-Israel và các đồng minh Ả rập.

"Chúng ta biết rằng tên lửa Oreshnik đầu tiên đã rơi xuống Nhà máy Yuzhmash của Ukraine, nhưng vị trí rơi của quả thứ hai và thứ ba thì vẫn còn là một ẩn số", Fedorov than thở.

Bởi vì “mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị trúng đích” và việc kể về các chi tiết đã không được Bộ Quốc phòng Nga coi trọng.

Dựa trên cách tiếp cận này, Ukraine có thể dễ dàng bịa đặt những câu chuyện hoang đường, chẳng hạn như tên lửa Oreshnik đã phá hủy 3 nhà để xe và những người dân Nga và Ukraine không có cách nào để xác minh điều đó.

Về mục tiêu trong cuộc tấn công hôm 24/5, giới chuyên gia quân sự Nga suy đoán đòn đánh của Nga có thể nhắm vào Nhà máy sửa chữa máy bay số 148, nằm ở Bila Tserkva, tương tự như tính chất của cuộc tấn công đầu tiên vào Yuzhmash, sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) tấn công mục tiêu quan trọng nhất của đối phương.

Cũng cần lưu ý mỗi địa điểm bị Oreshnik tấn công đều được kiểm tra kỹ lưỡng không chỉ bởi các chuyên gia Ukraine mà còn bởi các nhân viên quân sự NATO để có cơ hội kiểm tra tàn tích của loại vũ khí mới của Nga.

Theo góc độ này, việc sử dụng hệ thống vũ khí mới, có tầm quan trọng chiến lược phải thật sự có ý nghĩa, gửi tín hiệu không chỉ đến kẻ địch công khai mà còn đến kẻ thù ẩn nấp phía sau.

Người ta thực sự hy vọng rằng tín hiệu đó sẽ được gửi đi chính xác và đến được đúng đối tượng cần nhận, cùng với đó là những bằng chứng xác thực để Ukraine và phương Tây không còn cách nào để chối cãi.