Thiếu nữ tố bị hiếp dâm trong 2 năm ở trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương

Ngày 27/11, Công an quận Bình Thạnh đã tiếp nhận đơn của thiếu nữ tên H. (gần 18 tuổi), tố cáo việc bị nhân viên một trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm trong 2 năm sinh hoạt ở đây.



Theo H., tháng 6/2017, em được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương sinh hoạt. Quá trình sinh sống ở đây, H. tố bị nhân viên của trung tâm này hiếp dâm. Những lúc em chống trả đều bị người này đánh. Trong 2 năm, nhân viên này bị tố nhiều lần hiếp dâm H.

Năm 2019, H. kể được chuyển đến Trung tâm bảo trợ xã hội TPHCM ở quận Bình Thạnh, TPHCM. Tại đây, thấy thiếu nữ có biểu hiện tâm lý bất thường nên nhân viên trung tâm thăm hỏi. Qua đó, H. kể lại sự việc.

Ngày 24/11, thiếu nữ gửi đơn tố cáo tới Công an quận Bình Thạnh. Hiện Công an quận Bình Thạnh đã làm việc với H. và đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương xác minh, điều tra làm rõ nội dung đơn thư tố cáo.

Trước đó, cuối tháng 10/2019, nhiều bé gái cũng gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng - nhân viên phòng quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn, Trung tâm Hỗ trợ xã hội (thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM) nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô các nạn nhân.

Công an vào cuộc điều tra, đã khởi tố, bắt giam ông Dũng về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Ông Dũng thừa nhận hành vi dâm ô với các bé gái tại đây.