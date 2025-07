Thiếu nữ 18 tuổi bị bắt cóc sau khi nghe cuộc gọi từ số 0819 881 362: Hãy cảnh giác tuyệt đối!

Mới đây, Thượng tá Huỳnh Minh Thơ – Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Cần Thơ xác nhận, đơn vị đã phối hợp giải cứu thành công trường hợp là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo giả danh công an. Đó là em N. (sinh năm 2007, quê An Giang), bị các đối tượng đe dọa và ép buộc đóng giả bị bắt cóc để lừa lấy tiền từ gia đình.

Theo trình báo của mẹ nạn nhân, ngày 10/7, chị H. đưa con gái lên Cần Thơ thuê trọ để học và tham gia hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, đến tối 11/7, chị bất ngờ nhận được tin nhắn Zalo từ N. với nội dung "bị bắt cóc", kèm yêu cầu nộp 100 triệu đồng chuộc người. Đáng lo hơn, tin nhắn còn kèm hình ảnh của con gái, khiến chị hoảng loạn và lập tức báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 19h ngày 12/7, cơ quan chức năng xác định được nơi ở của N. tại một nhà nghỉ ở phường Tân An. Cùng lúc, N. cũng chủ động gọi điện nhờ người thân đến đón. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, đưa em về Công an phường An Bình để làm rõ.

Qua khai báo, N. cho biết khoảng 16h ngày 11/7, em nhận cuộc gọi từ số lạ 0819 881 362, người ở đầu dây tự xưng là cán bộ Bộ Công an, thông báo em có liên quan đến một vụ rửa tiền qua tài khoản ngân hàng do một tội phạm tên Lê Văn Sơn thực hiện. Đối tượng yêu cầu N. làm theo hướng dẫn, đồng thời gọi video, cho xem một "lệnh truy nã" và đe dọa bắt giam nếu không hợp tác.

Hoảng sợ, N. làm theo mọi yêu cầu: tự đặt xe đến nhà nghỉ, cắt liên lạc với gia đình, chụp ảnh giả bị bắt cóc để gửi cho mẹ với mục đích lấy tiền “chứng minh vô tội”. Các đối tượng liên tục gây áp lực, thúc giục N. gọi điện yêu cầu gia đình chuyển tiền.

Rất may, dưới sự hướng dẫn của công an, chị H. không chuyển tiền mà phối hợp tìm kiếm con. Khi biết không thể lừa được, các đối tượng đã từ bỏ ý định và yêu cầu N. liên hệ gia đình.

Qua đó, cơ quan Công an khuyến cáo:

Nười dân không tin bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn nào mạo danh công an yêu cầu chuyển tiền. Báo ngay cho cơ quan công an khi có dấu hiệu nghi ngờ: Gọi 113 hoặc đến công an gần nhất.

Cảnh giác với các cuộc gọi quốc tế, cuộc gọi video có người mặc trang phục công an. Thông báo cho người thân ngay khi có tình huống bất thường, tránh bị cô lập tâm lý.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về các thủ đoạn mới, và phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để cùng giữ gìn an ninh trật tự.