Thiếu nữ 14 tuổi ở TP.HCM rời nhà lúc 1h30 sáng nghi do áp lực học tập: Camera ghi nhận hình ảnh cuối cùng khiến gia đình lo lắng

Nghi vấn do gặp nhiều áp lực trong chuyện học hành, em Phan Tuệ Nhi (14 tuổi) đã lặng lẽ rời khỏi nhà giữa đêm khuya khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Ngày 24/6, Công an xã Hồ Tràm (TPHCM) phát thông báo truy tìm thiếu nữ “mất tích” bí ẩn trên địa bàn. Trước đó, Công an xã Hồ Tràm tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc tìm kiếm em Phan Tuệ Nhi (SN 2012, nơi ở hiện tại ấp Xuyên Phước Cơ, xã Hồ Tràm, TPHCM).

Hình ảnh nữ sinh rơi nhà lúc sáng sớm do camera an ninh ghi lại

Gia đình cho biết, khoảng 1h30 ngày 24/6, cháu Nhi rời khỏi nhà chưa rõ nguyên nhân và không sử dụng điện thoại (người nhà nghi vấn liên quan đến áp lực việc học tập). Khi đi, cháu Nhi mặc quần dài màu đen, áo khoác có mũ (hoodie) màu trắng, chân đi dép màu đen.

Qua xem camera của các hộ dân xung quanh, hình ảnh cuối cùng gia đình ghi nhận cháu Nhi xuất hiện tại khu vực Bến xe Xuyên Mộc (xã Hồ Tràm).

Công an đề nghị ai có thông tin hoặc nhìn thấy cháu Nhi ở đâu liên hệ ngay với Công an xã Hồ Tràm (số điện thoại 02543.874.113) hoặc gia đình.

Các nhà xe, tài xế xe khách, xe công nghệ, taxi hoạt động tại khu vực Bến xe Xuyên Mộc và các tuyến đường lân cận trong rạng sáng ngày 24/6, vui lòng kiểm tra camera hành trình hoặc nhớ lại xem có chở cháu bé có đặc điểm như trên hay không.