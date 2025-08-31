HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thiếu niên 16 tuổi tử vong giữa đường sau khi đi chơi với bạn: Camera hé lộ sự việc

Hương Trà |

Camera an ninh của phương tiện lưu thông phía sau đã ghi lại một phần diễn biến cũng như nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

Theo đó vào khoảng 20h18 ngày 30/8, Đ.T.K. (16 tuổi) lái xe máy trên đường Nguyễn Văn Luông (TP. HCM), hướng từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn đi ngã tư Miếu Ông Cù. Khi đến đoạn giao với đường Bình Chuẩn 62, phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), K. đánh lái tránh người đàn ông đi xe đạp cùng chiều phía trước.

Cú đánh lái và phanh gấp khiến chiếc xe gặp sự cố nghiêm trọng, bánh trước văng ra xa. K. bị chiếc xe tải chạy hướng đối diện tông trúng, tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Camera an ninh dưới đây đã ghi lại một phần diễn biến vụ việc. Được biết, K. cùng một người bạn chạy xe máy đi Tân Uyên chơi. Trên đường quay về thì K. gặp tai nạn tử vong.

