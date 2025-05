Vào khoảng 10 giờ ngày 30-4, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng khi đang làm nhiệm vụ tại Km210, Quốc lộ 34, đoạn qua tổ dân phố 3, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình đã phát hiện 3 thanh niên điều khiển 2 xe máy lưu thông có biểu hiện lạng lách, đánh võng, chạy với tốc độ cao.

Thiếu tá Hoàng Văn Huấn bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an cung cấp

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên 2 người điều khiển xe máy không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình bỏ chạy, B.Q.V. (SN 2009, trú tại xóm Bản Cấu, xã Hiệu Lục, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) điều khiển xe máy BKS 11B1-389.xx tông vào người thiếu tá Hoàng Văn Huấn (Phòng CSGT) khiến ang bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với B.Q.V. để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác do Trung tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Hoàng Văn Huấn an tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.