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Thiếu niên 15 tuổi bốc đầu xe máy bị tịch thu phương tiện

Viên Minh
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Một thiếu niên 15 tuổi ở Lào Cai bốc đầu xe máy, chở người phía sau không đội mũ bảo hiểm, bị lực lượng chức năng tịch thu phương tiện.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp Công an xã Bảo Ái xác minh, xử lý thiếu niên 15 tuổi lái xe máy bằng một bánh, chở người phía sau nhưng cả hai không đội mũ bảo hiểm.

- Ảnh 1.

Hình ảnh N.T.L. bốc đầu xe máy. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 16/8, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện video đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một thiếu niên đầu trần bốc đầu xe máy, chở người ngồi sau cũng không đội mũ bảo hiểm.

Từ hình ảnh trong video, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phối hợp Công an xã Bảo Ái xác minh. Người lái xe máy được xác định là N.T.L. (SN 2011, trú tại xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai).

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định N.T.L. đi xe máy có dung tích 97cm³ khi chưa đủ tuổi. Chiếc xe được xác định không có chứng nhận đăng ký xe và không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

- Ảnh 2.

Hai thanh thiếu niên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý các vi phạm. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu chiếc xe máy và xác minh người giao xe cho N.T.L. để xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện lái xe. Đồng thời, phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Tags

công an tỉnh Lào Cai

cảnh sát giao thông

công an tỉnh

bốc đầu

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