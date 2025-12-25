Thiếu hụt bộ nhớ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Thị trường bộ nhớ toàn cầu đang trải qua giai đoạn căng thẳng kéo dài. Theo các báo cáo gần đây, tình trạng thiếu hụt DRAM và NAND không những chưa được cải thiện mà còn có khả năng xấu hơn trong thời gian tới. IDC cho biết các phân tích hiện tại cho thấy khủng hoảng bộ nhớ có thể tiếp diễn sâu sang năm 2027.

Trong bối cảnh đó, DDR4 đang được các hãng quay lại khai thác nhằm tận dụng nhu cầu còn lớn, còn DDR5 tiếp tục duy trì mức giá cao. Nhiều nhà sản xuất bị cho là tận dụng tình hình khan hiếm để tối ưu lợi nhuận, kể cả với các công nghệ không còn mới.

Modder thử nghiệm hướng đi tự làm RAM DDR5

Trái với cách tiếp cận của các hãng, một bộ phận người dùng am hiểu phần cứng lại nhìn thấy cơ hội khác. Họ bắt đầu bàn tới khả năng tự làm RAM DDR5 theo kiểu DIY, tương tự trào lưu nâng cấp card đồ họa bằng cách hàn thêm VRAM trước đây.

Về nguyên lý, việc tự lắp RAM yêu cầu người dùng phải có bo mạch PCB DDR5 đã được thiết kế sẵn đường mạch, cùng với các chip nhớ. Theo trang Pro Hi Tech, những linh kiện cơ bản này không quá khó tìm. Một số người bán tại Trung Quốc đã cung cấp PCB DDR5 ở dạng sẵn sàng để hàn chip nhớ lên.

Chi phí hiện tại chưa thực sự hấp dẫn

Dù nghe có vẻ tiềm năng, phương án DIY RAM DDR5 ở thời điểm hiện tại chưa mang lại lợi thế lớn về chi phí. Theo ước tính của Pro Hi Tech và modder Viktor Vik On, một thanh RAM DDR5 dung lượng 16GB tự lắp có chi phí vào khoảng 12.000 ruble, tương đương khoảng 4 triệu đồng.

Mức giá này không chênh lệch đáng kể so với RAM DDR5 bán sẵn trên thị trường. Chẳng hạn, một thanh DDR5 16GB bus 5.600MHz của Transcend hiện được niêm yết khoảng 169.99 USD, tương đương khoảng 4.5 triệu đồng. Khoảng cách giá chưa đủ lớn để DIY trở thành lựa chọn hấp dẫn với số đông người dùng phổ thông.

Tuy vậy, trong bối cảnh thị trường bộ nhớ biến động mạnh và giá linh kiện có thể thay đổi nhanh, nhiều modder cho rằng DIY RAM DDR5 vẫn có tiềm năng trong tương lai gần. Nếu nguồn cung chip nhớ rời dồi dào hơn và chi phí linh kiện giảm, đây có thể trở thành một giải pháp đáng cân nhắc cho những người dùng sẵn sàng đánh đổi công sức lấy chi phí thấp hơn.