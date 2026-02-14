Thiếu gia "Tiếu Ngạo Giang Hồ" ăn chơi khét tiếng, 1 ngày bỗng từ bỏ sản nghiệp 100.000 tỷ để đi tu

Cuộc đời Hà Bửu Sinh là một câu chuyện thực tế ly kỳ hơn cả kịch bản phim truyền hình mà ông từng đóng. Sinh ra là cậu ấm thừa kế gia sản khổng lồ, nổi tiếng với vai Lâm Bình Chi trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996, sống cuộc đời ăn chơi sa đọa, cờ bạc thâu đêm. Rồi một ngày năm 2005, ông đột ngột cạo đầu, khoác áo cà sa, từ bỏ hết thảy, bao gồm khối tài sản ước tính trăm nghìn tỷ đồng để quy y cửa Phật. Gần hai thập kỷ sau, ông sống ẩn dật trên núi Đại Tự Sơn (Hong Kong) như một lời nhắc nhở về vô thường và sự giác ngộ.

Thiếu gia "ngậm thìa vàng" và bước chân vào hào quang giải trí

Hà Bửu Sinh sinh ngày 15/11/1967 tại Hong Kong (Trung Quốc). Ông là con trai duy nhất trong một gia đình "đại phú hào". Cha ông là chủ tịch một ngân hàng lớn và chủ nhà máy sản xuất quy mô, mẹ kinh doanh mỹ phẩm và đồ phong thủy. Lợi nhuận hàng năm của gia đình thời kỳ đỉnh cao lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Tài sản thừa kế được đồn đoán lên tới 60.000 – 100.000 tỷ đồng, đủ để ông sống xa hoa cả đời mà không cần làm việc.

Từ nhỏ, Hà Bửu Sinh đã được cha mẹ gửi sang Canada du học ngành thiết kế nội thất, để sau này kế nghiệp gia sản. Sau khi tốt nghiệp, ông về quê nhà và tình cờ bước vào showbiz. Năm 1990, ông tham gia lớp đào tạo diễn viên TVB, ký hợp đồng 5 năm với nhà đài này. Ban đầu ông làm MC, sau chuyển sang diễn xuất.

Hà Bửu Sinh là thiếu gia của 1 gia đình giàu có.

Nhờ sở hữu ngoại hình thư sinh, trắng trẻo, Hà Bửu Sinh nhanh chóng nổi lên. Vai diễn lớn nhất trong sự nghiệp của Hà Bửu Sinh là Lâm Bình Chi trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996 – chàng thiếu gia kiêu ngạo, tài hoa nhưng số phận bi thảm. Ông còn tham gia nhiều phim nổi tiếng khác như Tô Đông Pha, Truy tìm bằng chứng, Oan gia nan giải, Bá vương kiều hoa...

Là diễn viên của TVB, Hà Bửu Sinh vẫn giữ phong cách "thiếu gia thực thụ". Cát-xê thời đỉnh cao của ông lên tới 50.000 HKD/tập (khoảng 169 triệu đồng thời đó). Ông sắm hàng hiệu, sở hữu dàn siêu xe đắt tiền, thay xe mỗi ngày khi quay phim. Hà Bửu Sinh tiệc tùng bar đêm, tán gái, và đặc biệt là nghiện cờ bạc. Ông đánh bạc hàng ngày, thậm chí mở luôn sòng bạc ngay tại nhà riêng. Có những đêm thua chục triệu HKD mà mặt Hà Bửu Sinh không biến sắc, coi như chuyện bình thường. Tiền của ông "tiêu như nước", nhưng cũng "như rác" vì nguồn gốc từ gia đình quá lớn.

Hà Bửu Sinh thời còn "làm mưa làm gió" màn ảnh.

Gia nhập làng giải trí, Hà Bửu Sinh có vài mối tình được truyền thông biết đến. Chuyện tình thứ nhất là với người đẹp Lương Vịnh Lâm, đây cũng là người bạn gái đầu tiên mà Hà Bửu Sinh thừa nhận hẹn hò. Cả hai được mệnh danh là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của giới showbiz, tuy nhiên lại đường ai nấy đi sau 1 năm hẹn hò. Sau đó, ông tiếp tục có mối tình 3 năm với Trần Gia Dĩnh - con gái của ngôi sao gạo cội Tạ Tuyết Lâm.

Bước ngoặt định mệnh và quyết định "buông bỏ" chấn động

Cuộc sống sa đọa ấy kéo dài đến năm 2005. Lúc đó ông đã là ngôi sao sáng giá, có bạn gái xinh đẹp Trần Gia Dĩnh. Rồi một người bạn thân chứng kiến lối sống xa hoa và cờ bạc của Hà Bửu Sinh đã nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Anh nên tu hành đi, để giảm bớt nghiệp chướng". Lời khuyên ấy như tia sét đánh vào tâm trí. Hà Bửu Sinh đột ngột quyết định từ bỏ tất cả. Ông nói với bạn gái: "Chuyện chúng ta chỉ đến đây thôi, anh phải quy y". Không một lời giải thích dài dòng, ông xuống tóc tại Bảo Lâm Thiền Tự trên Đại Tự Sơn, lấy pháp danh Đạo Sinh.

Việc xuất gia của Hà Bửu Sinh gây chấn động cả Hong Kong (Trung Quốc). Một thiếu gia ăn chơi khét tiếng, thừa kế gia sản khổng lồ, lại buông bỏ hết để đi tu hành. Ông từ chối thừa kế, để lại toàn bộ tài sản cho gia đình và các quỹ từ thiện. Điều này đột ngột đến mức công ty quản lý của Hà Bửu Sinh cũng không kịp trở tay. Dù vậy, nam diễn viên không hề công khai tung tích với công chúng.

Hà Bửu Sinh đột ngột quy y vào năm 2005.

Đến năm 2008, khi chùa Bảo Lâm bị trộm lẻn vào, Hà Bửu Sinh đã phát hiện kẻ xấu và bị thương nhẹ trong lúc chống cự. Lúc này, thông tin tài tử Tiếu Ngạo Giang Hồ xuất gia mới được giới truyền thông hé lộ. Để tránh làm phiền nhiễu nơi cửa Phật, Hà Bửu Sinh đã rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc) và bắt đầu đi khắp nơi tu hành. Không còn xe sang, không còn ánh đèn sân khấu, không còn rượu thịt, Hà Bửu Sinh dậy từ 4 giờ sáng tụng kinh, quét lá, làm vườn, ăn chay, uống nước suối. Cuộc sống giản dị đến mức mà sau này Hà Bửu Sinh nói là "nhẹ nhõm vô cùng".

Trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn sau khi xuất gia, tài tử đình đám 1 thời nói nói: "Trước kia tôi như cánh diều bị tiền bạc trói buộc, dù bay cao đến đâu cũng không tự do. Giờ chẳng có gì, nhưng nội tâm đầy ắp. Mỗi ngày phơi nắng, nghe chim hót, không phiền lòng". Ông từng chia sẻ rằng sau khi tiếp xúc Phật giáo, tính cách cực đoan, bi quan của mình thay đổi hoàn toàn, trở nên cởi mở hơn.

Đến năm 2008, công chúng mới có tung tích của tài tử.

Gần 20 năm qua, sư thầy Đạo Sinh sống ẩn dật. Từng có người bắt gặp Hà Bửu Sinh tại Ngũ Đài Sơn khi ông giúp nhà chùa sửa chữa nóc nhà. Có thể thấy được chàng thiếu gia ăn chơi khét tiếng xứ Cảng ngày nào đã thực sự thay đổi, rời xa những cạm bẫy vật chất phù phiếm, sống giản dị, đạm bạc sau khi xuất gia. Ông từ chối những món quà do người dân tặng, chỉ nhận một đôi giày vải mà thôi. Hà Bửu Sinh vẫn một lòng một dạ với cửa Phật, tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn.

Câu chuyện của Hà Bửu Sinh khiến người ta suy ngẫm sâu sắc về giá trị cuộc sống. Trong xã hội hôm nay, khi ai cũng chạy theo tiền bạc, danh vọng, quyền lực, có người dám buông bỏ tất cả chỉ vì một lời khuyên và một niềm tin vào Phật pháp. Ông từng "tiếu ngạo giang hồ" trong cõi đời thực, nhưng cuối cùng chọn con đường "tiếu ngạo" thực sự: tự do khỏi dục vọng, khỏi ràng buộc. Cuộc đời ông nhắc nhở: giàu có không phải là đích đến, tự do tâm hồn mới là chân hạnh phúc.

Chàng thiếu gia khét tiếng ngày nào tìm thấy an yên bên cửa Phật.

