Thiếu gia Tập đoàn bất động sản SN 1995 cầu hôn bạn gái kém 5 tuổi trong căn hộ nhìn thẳng ra Bitexco

Hình ảnh được chính chủ đăng tải trên trang cá nhân mới đây.

Ngày 18/10, Nguyễn Hoàng Việt, con trai cả của ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch Tập đoàn Sơn Kim Group, cùng bạn gái là nữ họa sĩ Phan Anh Thư bất ngờ chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cầu hôn. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những cặp đôi từng khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Đáng chú ý, không gian được lựa chọn cho màn cầu hôn là một căn hộ trên cao với tầm nhìn hướng về trung tâm TP.HCM với tòa tháp Bitexco nổi bật giữa những công trình cao tầng, phía xa là khung cảnh đô thị ven sông Sài Gòn. Chính hậu cảnh này trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong loạt ảnh được cặp đôi công khai.

Không cần những chi tiết trang trí quá cầu kỳ, màn cầu hôn ghi lại khoảnh khắc tình cảm của Hoàng Việt và Anh Thư bên bó hoa hồng cùng chiếc nhẫn đính hôn. Nữ họa sĩ sinh năm 2000 xuất hiện rạng rỡ bên bạn trai, không giấu được niềm hạnh phúc khi đón nhận lời cầu hôn.

Trên trang cá nhân, Hoàng Việt đăng tải hình ảnh kèm dòng chú thích ngắn "16.07.26". Trong khi đó, Anh Thư cũng chia sẻ niềm vui bằng những hình ảnh khoe nhẫn và khoảnh khắc bên người yêu. Theo Znews ngày 18/10, nữ họa sĩ viết: "Sinh nhật năm nay tự nhiên cổ có chồng… Too happy to be EM26".

Dưới những hình ảnh được công khai, cặp đôi nhận nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, trong đó có Tiên Nguyễn và Nguyễn Khánh Linh – em gái Hoàng Việt.

Chuyện tình kín tiếng, được bà nội thiếu gia Sơn Kim ủng hộ

Trước khi công khai hình ảnh cầu hôn, Nguyễn Hoàng Việt và Phan Anh Thư đã nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện nghệ thuật nhưng hiếm khi chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư.

Cả hai quen biết tại triển lãm cá nhân mang tên EM 25 của Anh Thư vào giữa tháng 1/2026. Có chung niềm yêu thích hội họa, họ dần tìm thấy sự đồng điệu và phát triển mối quan hệ tình cảm. Đến tháng 7, hình ảnh Hoàng Việt và Anh Thư nắm tay nhau trong buổi gặp gỡ bạn bè do Tiên Nguyễn đăng tải nhận được sự quan tâm. Sau đó, cặp đôi xuất hiện bên nhau thường xuyên hơn, từ các buổi triển lãm tại TP.HCM đến những chuyến đi Huế, Hội An và Singapore.

Dù có lịch trình kinh doanh bận rộn, Hoàng Việt vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đồng hành cùng bạn gái. Khi Anh Thư tham gia khóa tu nghiệp tại Singapore, anh có mặt trong ngày cô nhập học và nhiều lần sang thăm. Tháng 9, nam doanh nhân tiếp tục xuất hiện tại triển lãm tranh có sự tham gia của bạn gái ở Hội An.

Chuyện tình của hai người còn nhận được sự quan tâm từ gia đình Sơn Kim. Bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập tập đoàn và là bà nội Hoàng Việt, từng chia sẻ hình ảnh cháu trai đến dự triển lãm của Anh Thư, đồng thời cho biết nhiều thành viên trong gia đình cũng có mặt ủng hộ nữ họa sĩ.

Đặc biệt, đầu tháng 10/2026, bà Nguyễn Thị Sơn tiếp tục đăng tải bài thơ thất ngôn bát cú mang tên Nhân duyên do chính Hoàng Việt sáng tác dành cho bạn gái. Những câu thơ gửi gắm mong muốn gắn bó lâu dài với người mình yêu. Nữ doanh nhân bày tỏ sự hài lòng và chúc cháu trai "bài thơ thành hiện thực".

Giờ đây, hình ảnh cầu hôn vừa được chia sẻ như một dấu mốc tiếp nối hành trình tình cảm của cặp đôi.

Thiếu gia tập đoàn bất động sản nổi tiếng và bạn gái là nữ họa sĩ tài năng

Nguyễn Hoàng Việt sinh năm 1995, là con trai cả của ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT Sơn Kim Group, đồng thời là cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn. Anh thuộc thế hệ thứ tư của gia tộc Sơn Kim, một trong những gia đình kinh doanh lâu đời tại TP.HCM.

Sơn Kim Group khởi nguồn từ lĩnh vực dệt may, sau đó mở rộng sang bất động sản, bán lẻ, thời trang và nhiều ngành nghề khác. Trong đó, bất động sản cao cấp là lĩnh vực nổi bật của tập đoàn, với thương hiệu SonKim Land gắn liền các dự án như The Metropole Thủ Thiêm, Gateway Thảo Điền và The Nassim.

Về học vấn, Hoàng Việt tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ). Sau khi hoàn thành việc học, anh tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình tại Mỹ và Việt Nam, từng được nhắc đến với vai trò quản lý trong lĩnh vực giáo dục.

Theo thông tin chính thức từ SonKim Land ngày 17/3/2026, Nguyễn Hoàng Việt giữ chức Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh, Tiếp thị và Chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp này.

Trong khi đó, bạn gái của anh, Phan Anh Thư, sinh năm 2000 tại Huế, tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất, Đại học Tôn Đức Thắng. Trước khi theo đuổi hội họa chuyên nghiệp, cô từng đăng quang Hoa hậu Tuổi teen châu Á 2019 tại Ấn Độ và lọt top 25 Miss World Vietnam cùng năm.

Từ năm 2022, Anh Thư không còn làm người mẫu mà tập trung cho công việc sáng tác. Năm 2023, cô trở thành hội viên trẻ nhất của Hội Mỹ thuật TP.HCM. Trong khoảng 4 năm, nữ họa sĩ đã thực hiện gần 500 bức tranh màu nước, tổ chức hai triển lãm cá nhân và phát triển thương hiệu thời trang riêng.

Một người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, người còn lại theo đuổi nghệ thuật, Hoàng Việt và Anh Thư nhận được sự chú ý bởi sự đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Loạt ảnh cầu hôn được công khai mới đây tiếp tục trở thành tin vui đáng chú ý của gia tộc Sơn Kim trong năm 2026.