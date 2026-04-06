Thiếu gia Tài Sầm công khai làm 1 hành động ngay ngày sinh nhật Lọ Lem

Hôm nay 6/4, Lọ Lem đón sinh nhật 20 tuổi, ngay từ sớm vợ chồng MC Quyền Linh, Hạt Dẻ đã có bài đăng chúc mừng chị gái. Lọ Lem đánh dấu cột mốc mới của mình vỏn vẹn trong 2 "Tuổi 20", đăng kèm bộ hình đậm chất nàng thơ.

Đáng chú ý, chỉ một phút sau khi Lọ Lem đăng hình, Tài Sầm - bạn trai tin đồn của ái nữ này đã vào "thả tim".

Lọ Lem trong loạt ảnh đón tuổi mới.

Tài Sầm nhanh chóng có tương tác trong bài viết mới của "bạn gái tin đồn".

Đây cũng được cho là động thái mới nhất của Lọ Lem sau khi lột loạt ảnh được cho là về Tây Ninh ra mắt nhà bạn trai Tài Sầm. Từ ngày 25/2 đến nay, tức là hơn 1 tháng trôi qua, Lọ Lem chưa đăng video mới lên TikTok; Facebook thì bài đăng trước bài đăng sinh nhật nêu trên là từ đầu tháng 3.

Bởi thế, tương tác này của thiếu gia Tây Ninh Tài Sầm càng khiến netizen xôn xao, bàn tán.

Trước đó Lọ Lem và Tài Sầm bắt đầu rộ lên tin đồn hẹn hò vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 vừa qua. Những đồn đoán về mối quan hệ của cặp đôi này xuất phát từ những tương tác của cả hai trên mạng xã hội. Không chri đơn thuần là theo dõi nhau trên các nền tảng, Tài Sầm còn thường xuyên thả tim các bài đăng của Lọ Lem, để lại bình luận kèm biểu tượng trái tim. Lọ Lem cũng vui vẻ phản hồi bình luận từ anh chàng này, cho thấy sự thân thiết của 2 bên.

Cả hai vướng tin đồn hẹn hò.

Trong mục đăng lại (repost) trên Instagram của Tài Sầm chỉ có duy nhất 2 bài đăng thì đó là hai bộ ảnh của Lọ Lem. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa cả hai khá đặc biệt.

Cũng từ đó, Tài Sầm lọt tìm kiếm phổ biến, gắn liền với danh xưng “bạn trai Lọ Lem”.

Cho đến đầu tháng 4 vừa qua, trên mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao chia sẻ hình ảnh với nội dung: “Lọ Lem (con gái MC Quyền Linh) và bạn trai tin đồn Tài Sầm (thiếu gia nhà S.N) được bắt gặp tại nhà của thiếu gia ở Tây Ninh”.

Còn xôn xao hình ảnh về ra mắt gia đình.

Vì bối cảnh chụp ảnh khá tối và góc chụp từ phía sau lưng nên không nhìn rõ mặt cặp đôi. Dù vậy, những điểm tương đồng về ngoại hình giữa cô gái và Lọ Lem đã khiến nhiều người nhanh chóng quan tâm.

Tuy nhiên, cả 2 không lên tiếng về tin đồn này.

Về phần Tài Sầm, dù kín tiếng, song cuộc sống của anh chàng này vẫn phần nào được hé lộ trên mạng xã hội. Cậu bạn được cho là xuất thân từ một gia đình kinh doanh tại Tây Ninh. Về học vấn, Tài Sầm từng theo học tại Trường Quốc tế Anh Việt (British Vietnamese International School - BVIS), một trong những hệ thống giáo dục quốc tế có học phí cao tại TP.HCM, cũng là nơi Lọ Lem từng theo học.

Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Tài Sầm sang Mỹ du học và tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh (chuyên sâu Quản trị Vận hành và Chuỗi cung ứng) tại University of Washington vào cuối năm 2025. Theo bảng xếp hạng Best Colleges 2026 của US News & World Report, ngôi trường này đứng thứ 42 trong các đại học quốc gia và xếp thứ 16 trong nhóm trường công lập hàng đầu tại Mỹ.

Về phần Lọ Lem, cô nàng hiện đang là sinh viên năm 2 Đại học RMIT TP.HCM, ngành Quản trị Kinh doanh. Trước đó, ái nữ nhà MC Quyền Linh từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London (UAL) - ngôi trường nghệ thuật danh tiếng bậc nhưng quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi con đường riêng.

Ở tuổi 20, Lọ Lem được nhận xét là ngày càng trưởng thành, xinh đẹp.

MC Quyền Linh gọi con là "Lọ Lem thương yêu của ba" và có những chia sẻ xúc động nhân ngày con gái tròn 20 tuổi.

Mẹ Lọ Lem - Dạ Thảo đăng tải ảnh hai mẹ con đi biển, kèm lời chúc con gái vững vàng hơn.

Cô nàng chăm chia sẻ những hình ảnh trong cuộc sống, học tập và du lịch lên mạng xã hội. Với vóc dáng cân đối, chiều cao hơn 1,7 m và khuôn mặt thanh tú, con gái Quyền Linh hiện hoạt động trong vai trò mẫu ảnh, đại sứ thương hiệu và hợp tác với nhiều nhãn hàng.

Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, Lọ Lem còn đa tài khi biết chơi đàn piano, vẽ,... Không ít dân mạng ưu ái gọi Lọ Lem là "bạch nguyệt quang" hay "nàng thơ.

Nhan sắc cô nàng ngày càng thăng hạng.

Lọ Lem hiện sở hữu Instagram cá nhân với hơn 695N follower, TikToker 1,9 follower.

