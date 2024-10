Thiếu gia nổi tiếng gây sốc khi thú nhận 22 tuổi có 10 mối tình

Đảo Thiên Đường đang là show hẹn hò hot nhất hiện tại khi ghép cặp các người chơi trai xinh gái đẹp. Khi chương trình càng về cuối, các cặp đôi dần lộ diện thì có một cái tên vẫn bị coi là "mỹ nam lu mờ" khi anh chàng vào show mà chẳng tha thiết đi date với ai. Đó là Hà An Huy (SN 2002).

Anh chàng được Diệu Nhi nhận xét là vào chương trình "để tự chữa lành cho chính mình". Bởi dù có đi date với ai thì anh chàng cũng vẫn bị cho vào "friendzone", mang vai chị - em hơn là người yêu. Nhiều người còn đùa rằng, Hà An Huy không có tí kinh nghiệm tình trường nào nên vào show mới nhạt và khó bắt chuyện với hội chị em như vậy.

Ai ngờ mới đây, Hà An Huy đã thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác trong tập 11!

Cuộc đi date chữa lành của Hà An Huy và Quyên Qui. (Nguồn: Đảo Thiên Đường)

Trong màn đi hẹn hò riêng với Quyên Qui (SN 1998), Hà An Huy đã tâm sự "nỗi bất lực" của mình trong Đảo Thiên Đường.

Anh chàng tâm sự: "Em còn trẻ quá. Cảm giác người ta sẽ nắm thế chủ động hơn, mà em rất muốn nắm thế chủ động nha. Sau khi đi về cũng chẳng có gì để nói, vẫn theo cái quỹ đạo ban đầu. Hầu hết mọi người trong nhà đi date xong thì vui. Em cũng vui, cười rất nhiều, nhưng gần như là… nụ cười chị em".

Quyên Qui liền nhận ra ngay vấn đề của An Huy là không biết làm gì tiếp theo sau những cuộc đi date.

Hà An Huy mới thú nhận là bản thân từng rất mệt mỏi với 10 mối tình! Một chi tiết hay ho như vậy nhưng chẳng có ai hỏi để anh chàng này mở lời. "Mình có nói nhưng mà cũng cần phải có tiền đề để nói tiếp ấy. Em cần biết được người ta có muốn nghe không", Hà An Huy tâm sự.

Hà An Huy gây sốc với kinh nghiệm tình trường với 10 mối tình.

Trước lời thú tội dễ thương của Hà An Huy, cô nàng Quyên Qui đã mắng cho anh chàng một trận!

Quyên Qui giải thích với tính cách đó của An Huy thì chỉ hợp với ngoài đời, khi có nhiều người nói chuyện và làm quen thôi. Nhưng vào show này, có đến 10 người chơi nhưng thời gian tiếp xúc có vài ngày, anh chàng phải đẩy nhanh tốc độ của mình lên thì mới mong tìm được người yêu.

Cô nàng "mắng" Hà An Huy một trận: "Em như vậy là sai rồi! Ở ngoài đời, thế giới thực thì có rất nhiều người, em có thể làm theo cách đó. Nhưng ở đây chỉ có 10 người và thời gian chỉ vài ngày thôi. Những điều đó phải làm trong tích tắc. Tại sao em phải chờ? Em nên dẹp những điều đó sang một bên.

Em phải biết là mình nên từ từ, nhưng đúng nơi và đúng thời điểm thì sẽ rất tốt. Em đang ở trong môi trường mà bắt em phải nhanh, thì buộc phải nhanh".

Quyên Qui mắng Huy khi thấy anh chàng quá bị động.

Sau đó, Quyên Qui còn chốt lại một câu về tính cách của An Huy: "Em là một người bị bất an. Em có một vết thương trong lòng quá lớn. Em chưa chữa lành được mình đâu".

Trước sự trải đời của Quyên Qui, anh chàng Hà An Huy đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh chàng thú nhận đã bị "nói trúng tim đen" khi Quyên Qui là người duy nhất nói chuẩn vấn đề của mình đến vậy. An Huy còn ước giá như được gặp Quyên Qui sớm hơn.

Sự trải đời và thấu hiểu của Quyên Qui nhận được nhiều lời khen.

Bên dưới đoạn video về show, kinh nghiệm tình trường của Hà An Huy và sự từng trải của Quyên Qui nhận được rất nhiều bình luận.

Hầu hết đều thú nhận bị gương mặt baby của Hà An Huy đánh lừa, có ai ngờ anh chàng này đã có đến 10 mối tình! Tính sương sương mỗi mối tình kéo dài ít nhất là vài tháng, thì anh chàng này phải yêu liên tục trong 4-5 năm mới xong.

Nhưng đúng như Quyên Qui nói, An Huy chưa chữa lành được vết thương trong lòng mình. Và với tình trạng như này thì netizen đoán đến tận cuối show, anh chàng chưa thể mở lòng mình và cởi mở hơn trong các cuộc đi date. Dự đoán là cuối show, Hà An Huy sẽ ra về một mình!

An Huy sở hữu vibe "chàng trai nhà bên", dễ gây cảm tình nên khi vào chương trình hẹn hò toàn người lớn tuổi hơn, anh chàng dễ rơi vào "friendzone".

Một số bình luận bên dưới về màn đi date của Quyên Qui và Hà An Huy:

- "Trời ơi 10 mối tình. Mình tưởng Huy khờ, nhưng tôi mới là người khờ".

- "Ông Huy 10 mối tình ở tuổi 22 cơ à. Sốc ngang luôn đấy. Nhìn anh ta ngây thơ, hoá ra là bad boy chính hiệu".

- "Điều làm mình sốc nhất là 10 mối tình của Huy. Làm sao duy trì được 10 mối tình trong khi mới 22 tuổi vậy? Huy tính cả mập mờ, crush, đơn phương vào đúng không? Chứ 1 mối tình cũng kéo dài vài tháng thì sao yêu được nhiều như vậy trời?".

- "Nghe 10 mối tình có vẻ nhiều nhưng mà nếu tính cả đơn phương và crush, rồi anh trai mưa, em gái mưa, mập mờ… đại loại như vậy thì không đếm xuể".

- "Tự nhiên càng xem càng thấy thiện cảm với Quyên Qui. Kiểu thấu hiếu và trải đời, đi date với ai đều khiến người ta dễ chịu. Cách nói chuyện EQ cao và ok quá".

Ngoài đời, An Huy "cuốn" cỡ này cơ mà.

Ở ngoai đời, Hà An Huy là một thiếu gia chính hiệu. Hà An Huy sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Hà An Huy có mẹ là NSƯT Minh Phương (công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam), bà ngoại là NSND Thúy Mơ (nguyên Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hải Dương). Thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ nhỏ, Hà An Huy quyết tâm theo đuổi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

An Huy sở hữu chiều cao ấn tượng 1m8, có tài lẻ là ca hát, đôi mắt híp dễ thương khi cười. Đúng chuẩn "chàng trai nhà bên" thế này thì 10 mối tình cũng dễ hiểu hơn rồi ha!

Giới chuyên môn đánh giá anh chàng sở hữu gương mặt sáng sân khấu, đầy năng lượng, biến hóa liên tục. Ngoài sở hữu giọng hát nhẹ nhàng, bay bổng, Hà An Huy còn có khả năng sáng tác khiến nhiều người ngưỡng mộ.