Thiếu gia gia tộc tỷ đô Singha bị sa thải sau bê bối xâm hại em ruột, nữ diễn viên nổi tiếng tuyên bố "tạm rời xa chồng"

Chưa đầy hai tuần kể từ khi vụ việc nổ ra, một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất Thái Lan đã buộc phải xuống nước theo cách không ai ngờ tới: Sa thải chính người thừa kế của mình.

Tập đoàn Boon Rawd, đế chế đứng sau thương hiệu bia Singha với khối tài sản gia tộc ước tính 1,75 tỷ USD theo Forbes vừa ra thông báo chính thức bãi miễn toàn bộ chức vụ của ông Pi Sunith Scott tại công ty và toàn bộ các đơn vị trực thuộc.

Nữ diễn viên Mild và ông xã Pi Sunith

Tập đoàn cam kết hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự thật, "đảm bảo sự công bằng cho tất cả các bên một cách minh bạch, không thiên vị và không ngoại lệ."

Song song đó, bức thư từ chức của Pi Sunith cũng được công bố rộng rãi , trong đó anh thừa nhận sự việc đã gây ra xáo trộn lớn và gửi lời xin lỗi đến tập đoàn cũng như gia đình.

Tập đoàn lên tiếng, không còn im lặng được nữa

Trong thông báo chính thức, Boon Rawd gửi lời chia buồn đến Psi Scott, gọi đích danh em trai bằng cái tên Siranudh Scott vì "những tổn thương mà anh, gia đình cùng những người liên quan và toàn xã hội đang phải gánh chịu." Đây là lần đầu tiên tập đoàn thừa nhận sự tồn tại của nạn nhân trong vụ việc, thay vì chỉ đứng ra bảo vệ Pi như những ngày trước.

Tuyên bố cũng khẳng định thẳng: Boon Rawd "kiệt liệt phản đối và không dung túng bất kỳ hình thức bạo lực gia đình nào."

Vụ việc nổ ra ngày 10/5 khi Psi Scott hậu duệ đời thứ 4 của gia tộc Bhirombhakdi, nhà hoạt động môi trường 29 tuổi đăng video trong nước mắt tố cáo anh trai Pi Sunith xâm hại tình dục mình từ năm 12 tuổi đến năm 24 tuổi, kéo dài suốt 12 năm. Nghiêm trọng hơn, anh khẳng định cả gia đình đều biết chuyện vì đã nghe file ghi âm lời thú nhận của Pi nhưng tất cả chọn im lặng để bảo vệ danh tiếng dòng họ.

Pi Sunith phủ nhận toàn bộ, lên sóng đáp trả qua tài khoản cá nhân hơn 4,6 triệu follower của vợ. Psi lập tức tung file ghi âm phản bác. Cộng đồng mạng Thái Lan rúng động. Hơn 50 nghệ sĩ từng "thả tim" bài đăng của Pi bị tẩy chay, buộc phải công khai xin lỗi và gỡ tương tác trong đó có những tên tuổi hàng đầu như Mario Maurer, Baifern Pimchanok, Tay Tawan.

Mild Lapassalan: Từ bị kéo vào tâm bão đến tuyên bố rời xa chồng

Nằm ở tâm bão mà không có lỗi, nữ diễn viên Mild Lapassalan người kết hôn với Pi Sunith tháng 12/2025 sau hơn 7 năm hẹn hò bí mật, hiện đang mang thai con đầu lòng ban đầu bị chỉ trích vì im lặng và bị cho là "tạo nền tảng" cho chồng thu hút sự ủng hộ.

Đến tối 16/5, Mild chính thức lên tiếng. Trong thư công khai đăng trên mạng xã hội, cô thừa nhận cách ứng xử của mình đã gây tổn thương cho nhiều người, đặc biệt là Psi Scott, và xin lỗi công khai. Mild cho biết trong suốt thời gian chung sống với chồng, cô chưa từng một lần nghe file ghi âm và sau khi biết sự thật, cảm thấy vô cùng xót xa cho những gì Psi phải chịu đựng. Cô tuyên bố cần thời gian để nhìn lại bản thân và chăm sóc sức khỏe tinh thần, đồng thời xin lỗi toàn bộ đồng nghiệp trong ngành đã bị vạ lây vì vụ việc.

Mr. Nawat trải thảm đỏ cho Psi

Trái ngược hoàn toàn với sự sụp đổ của người anh, Psi Scott lại nhận được cú bắt tay danh giá từ "ông trùm sắc đẹp" Nawat Itsaragrisil ông chủ đứng sau đấu trường nhan sắc MGI. Giữa tâm bão drama, Mr. Nawat công bố bổ nhiệm Psi Scott vào vị trí giám khảo của MGI All Star.

Giải thích quyết định này, Mr. Nawat cho biết ông đã để mắt đến Psi từ lâu, đặc biệt sau khi chứng kiến tư duy và bản lĩnh của anh trên chương trình Hone Krasae. Với ông, Psi là hình mẫu lý tưởng của EmPower người có khả năng biến nỗi đau thành sức mạnh để đòi lại công bằng. Dù đang chịu áp lực khổng lồ từ dư luận lẫn gia đình, Psi vẫn cam kết tham gia chấm thi đầy đủ theo lịch trình dày đặc điều Mr. Nawat đánh giá là minh chứng của bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Ông Nawat cũng không ngần ngại chỉ thẳng vào sự đạo đức giả của các gia tộc hào môn: "Họ sở hữu một thương hiệu lớn, luôn gắn liền với hình ảnh tài trợ từ thiện, ủng hộ thể thao và đề cao đạo đức xã hội. Thế nhưng, họ lại quên mang lại sự công bằng cho chính những người trong gia đình mình."

Trước khi gia tộc ra quyết định sa thải, Psi đã tuyên bố sẵn sàng từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế Singha để đổi lấy công bằng trong bối cảnh chính mẹ ruột của anh cũng đang khởi kiện để thu hồi phần tài sản ông ngoại để lại.

Sự việc của gia đình Scott, theo nhiều nhà quan sát, không đơn thuần là chuyện nội bộ một gia tộc tỷ đô. Nó đại diện cho hàng trăm nghìn gia đình Thái Lan đang âm thầm chịu đựng những bi kịch tương tự nơi quyền lực và danh tiếng thường được ưu tiên hơn sự thật.

Quyết định bãi nhiệm của Boon Rawd là minh chứng rõ ràng nhất: Áp lực dư luận đã đẩy một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất Thái Lan đến điểm không thể giữ im lặng thêm nữa. Thiếu gia một thời của đế chế bia tỷ đô, giờ đây, không còn là người thừa kế.