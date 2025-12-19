Thiếu gia đẹp nhất showbiz thành trò cười cho cả MXH

Chiều 19/12, Pannchoa đưa tin, thiếu gia đẹp trai bậc nhất Kbiz Suho (EXO) vừa gây bàn tán trên mạng xã hội sau khi 1 hình ảnh tại concert cá nhân của anh tại Đài Loan (Trung Quốc) bỗng trở nên viral. Được biết, phía SM đã cung cấp hình ảnh này và đăng lên các phương tiện truyền thông. Thoạt nhìn, nhiều người còn tưởng đêm nhạc của Suho chật kín chỗ ngồi. Nhưng sau khi "thánh soi" bắt tay vào việc, sự thật đằng sau hình ảnh chật ních khán giả trong concert của trưởng nhóm EXO đã bị phơi bày.

Theo đó, "thánh soi" đã chỉ ra điểm bất thường trong hình ảnh do SM cung cấp - đó là chi tiết phần phát sáng của lightstick giống hệt nhau ở tầng 2 và tầng 3 tại nơi diễn ra concert. Từ đây, Pannchoa nhận định, "ông lớn" SM đã có màn photoshop vô cùng vụng về khi chỉ "copy & paste" ảnh hàng người ở tầng 2 lên tầng 3. Đến lúc này, công chúng mới phát hiện thì ra đêm nhạc của Suho tại Đài Loan (Trung Quốc) còn rất nhiều ghế trống, không hề chật kín khán giả như nhiều người vẫn tưởng.

Thì ra SM đã "copy & paste" ảnh hàng người ở tầng 2 lên tầng 3 trong tấm hình concert của Suho. Ảnh: Pannchoa

Đêm nhạc của Suho không hề thành công như hình ảnh SM công bố tới công chúng. Ảnh: Naver

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đồng loạt lao vào chê cười cả SM lẫn Suho. Trong đó, nhiều khán giả cho rằng trưởng nhóm EXO đã hết thời nhưng lại không can đảm thừa nhận và phải "phông bạt" cho mình bằng bức ảnh photoshop vụng về.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng để lại hàng loạt bình luận tiêu cực sau khi ảnh concert chận kín người hâm mộ của Suho bị bóc ra là sản phẩm chỉnh sửa: "Lộ liễu quá, không ngờ trình photoshop của SM lại kém như vậy", "Phần ánh sáng phát ra từ lightstick trông giống hệt nhau ở tầng 2 và tầng 3 kìa", "Nếu còn ghế trống thì cứ để thế đi cho nó tự nhiên. Chỉnh sửa thế này khiến bức hình trở nên kỳ cục và buồn cười hơn ý", "Dùng ảnh photoshop để đăng lên tài khoản chính thức nữa cơ à? Đúng là trò cười mà", "SM chỉnh sửa ảnh đó hả? Hình như từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy quý công ty làm trò này bao giờ mà nhỉ",...

SM và Suho bị cả mạng xã hội chê cười sau màn photoshop kém chuyên nghiệp. Ảnh: Nate

Suho sinh năm 1991, có tên thật là Kim Jun Myeon. Anh ra mắt cùng EXO năm 2012 với tư cách trưởng nhóm. Bên cạnh sự nghiệp sáng chói với EXO, Suho còn là nghệ sĩ solo thành công với loạt ca khúc Grey Suit, Hurdle, Let’s Love... Trưởng nhóm EXO cũng diễn nhạc kịch, góp mặt trong loạt phim Rich Man, How Are You Bread, The Universe's Star...

Suho cũng được biết tới là 1 trong những thiếu gia ở Kbiz. Cha nam idol là giáo sư nổi tiếng tại xứ sở kim chi. Suho lớn lên ở Apgujeong, 1 trong những khu phố giàu có nhất ở Hàn Quốc. Theo lời các thành viên trong nhóm, Suho có niềm yêu thích với môn đánh golf - bộ môn thể thao tiêu khiển của giới nhà giàu. Anh được nhiều bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng tại Hàn đánh giá có gương mặt đạt tỷ lệ vàng. Vậy nên, nhiều khán giả đã trìu mến gọi thủ lĩnh EXO là thiếu gia đẹp trai nhất nhì tại showbiz xứ kim chi.