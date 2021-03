Thiếu gia bị bồ cũ tố phét lác vì 2 đôi giày từng khẳng định: Anh không phải kiểu đàn ông để yêu

Mới sáng thứ 2, netizen đã được phen hít hà drama của Tuấn Hải - thiếu gia Hà thành điển trai. Chuyện là Diệu Linh - bồ cũ của thiếu gia đã bóc mẽ anh chàng lấy ảnh giày bạn gái tự mua rồi đăng story "Quà Trung thu của her" , nghe cứ như thể Tuấn Hải mua tặng.

Được biết 2 đôi giày của Diệu Linh gần 41 triệu đồng, cô nàng còn đăng ảnh chat với người bán và ảnh chuyển khoản làm bằng chứng.

Thiếu gia Tuấn Hải bị bồ cũ bóc mẽ trên Instagram

Ngay lập tức, pha í ẹ của Tuấn Hải khiến dân tình bàn tán xôn xao.



Không dừng lại ở đó, netizen đã kịp nhớ lại những chia sẻ về chuyện yêu đương của Tuấn Hải trước đó. Bởi lẽ trước khi rộ chuyện yêu đương với Diệu Linh, Tuấn Hải chính là bạn trai cũ của hot girl Ngọc Thảo. Cặp đôi từng có thời gian yêu nhau mặn nồng và chia tay cũng ồn ào không kém.

Cụ thể, hồi tháng 4/2019, sau khi mối tình với Ngọc Thảo đứt đoạn chưa lâu, Tuấn Hải đã khẳng định mình không phải là kiểu đàn ông để yêu: "Biết gì về anh mà muốn người yêu như anh nào? Cái em thấy chỉ là bề ngoài, mà em nên nhớ 'sắc đẹp chỉ thu hút được ánh mắt, còn tính cách mới chinh phục được tâm hồn'. Anh không phải type đàn ông để yêu đâu".

Tuấn Hải cho biết mình không phải mẫu đàn ông để yêu

Cuối story, thiếu gia Hà thành còn thòng thêm 1 câu đầy ẩn ý: "Looking good but not good for your health" (Tạm dịch: Nhìn thì đẹp nhưng không tốt cho sức khỏe của bạn đâu).

Ở thời điểm đó, thiếu gia cũng từng tiết lộ rằng mình không có mẫu bạn gái lý tưởng mà tin vào quan điểm: "Trong tình yêu thì làm gì có tiêu chuẩn gì để nói. Bạn gặp được một người, rồi thích người đó. Thì người đó sẽ là tất cả. Là tiêu chuẩn của bạn".

Tuấn Hải từng chia sẻ quan điểm trong chuyện yêu đương

Ảnh: Tổng hợp