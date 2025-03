Thiều Bảo Trâm phẫu thuật thẩm mỹ

Sau nhiều lần vướng nghi vấn can thiệp "dao kéo", Thiều Bảo Trâm mới đây đã chính thức xác nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ thông qua một bài đăng công khai trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn bác sĩ và check-in hình ảnh mới tại một thẩm mỹ viện đã giúp cô sở hữu một chiếc mũi mới, đồng thời khẳng định bản thân cảm thấy tự tin hơn sau khi thực hiện chỉnh sửa nhan sắc.

Thiều Bảo Trâm xuất hiện sau khi nâng cấp ngoại hình: sống mũi cao thanh thoát, gương mặt hài hòa và thần thái rạng rỡ. Loạt ảnh nhanh chóng gây chú ý và được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi, bởi đây được xem là lần đầu tiên nữ ca sĩ thẳng thắn đề cập đến chuyện "trùng tu" nhan sắc.

Diện mạo của Thiều Bảo Trâm sau khi sửa mũi do chính nữ ca sĩ đăng tải

Trước đó, Thiều Bảo Trâm từng nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán vì diện mạo khác lạ so với trước. Từ phần mũi cao bất thường, góc mặt thay đổi rõ rệt đến phong cách trang điểm có phần "Tây hóa", netizen không ngừng đặt nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài, nữ ca sĩ đều không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, chỉ âm thầm xuất hiện với hình ảnh ngày càng biến đổi.

Sự thay đổi của Thiều Bảo Trâm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng việc làm đẹp là quyền cá nhân và nếu điều đó khiến cô cảm thấy tự tin, thì hoàn toàn đáng hoan nghênh. Ngược lại, một số ý kiến tiếc nuối cho vẻ ngoài ngọt ngào, tự nhiên từng là điểm đặc trưng của Thiều Bảo Trâm suốt nhiều năm qua. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng nữ ca sĩ đang ở giai đoạn thăng hạng về nhan sắc lẫn hình ảnh công chúng, với phong cách ngày càng cá tính, thời thượng và bắt mắt hơn hẳn.

Thời gian qua, Thiều Bảo Trâm luôn nhận nhiều bàn tán vì diện mạo ngày càng khác lạ

Ở những góc chụp sự kiện hay clip tự quay có thể thấy phần thay đổi trên gương mặt của nữ ca sĩ chính là chiếc mũi

Mũi của ca sĩ 9x trong quá khứ chỉ cao trung bình, đầu mũi khá thấp

Cách đây không lâu, Thiều Bảo Trâm đăng video cover ca khúc Bận Lòng (Pay). Ở một số góc mặt, visual Thiều Bảo Trâm cũng khiến dân tình thắc mắc. Góc nghiêng cùng sóng mũi cao thẳng, làn da căng bóng có đôi chút khác lạ. Khán giả đặt câu hỏi liệu không biết nữ ca sĩ có "can thiệp" gì hay không thì Thiều Bảo Trâm trực tiếp trả lời khán giả lý do có sự khác biệt là do tăng cân.

Lần đáp trả gần nhất của Thiều Bảo Trâm về chuyện "dao kéo"

Thiều Bảo Trâm là nữ ca sĩ có tình duyên lận đận. Sau khi kết thúc mối tình thanh xuân với Sơn Tùng, cứ ngỡ sẽ có hạnh phúc mới bên tình trẻ nhưng cuối cùng cô cũng toang. Hồi tháng 10/2024, Thiều Bảo Trâm tiếp tục gây hoang mang khi đăng một story có nội dung: "Nhiều lúc đơn giản là cần một người lắng nghe và cho mình cảm giác bảo vệ thôi sao khó ghê. Chỉ có bản thân phải tự cố gắng thôi. Cố lên". Thời điểm đó, "thánh soi" phát hiện Thiều Bảo Trâm đã không còn theo dõi bạn trai kém tuổi.

Đến đầu tháng 1/2025, Thiều Bảo Trâm xác nhận trở lại cuộc sống độc thân: "Mọi người ơi, mình cũng không muốn nói gì sâu cả. Mọi việc kết thúc rồi nên mình cũng mong mọi người đừng đăng clip và hình ảnh tag 2 bọn mình vào nhau nữa. Mình không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của bạn ấy. Mọi người hãy theo dõi những chặng đường tiếp theo của Trâm nhé. Mình một mình cũng quen rồi nên mình sẽ tập trung quay lại với cuộc sống độc thân, tập trung làm việc hơn nữa. Mình không buồn để ảnh hưởng công việc đâu. Mọi người đừng lo nhé".