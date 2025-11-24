Thiều Bảo Trâm bị chỉ trích, đăng gì mà netizen đồng loạt nói phải xoá gấp?

Trong những ngày miền Trung đang oằn mình giữa mưa lũ, mạng xã hội trở thành nơi lan tỏa thông tin nhanh nhất. Nghệ sĩ cũng liên tục chung tay quyên góp và chia sẻ thông tin hỗ trợ cứu trợ để nhiều người đang cần thiết được biết đến. Tuy nhiên, giữa thời điểm này, Thiều Bảo Trâm bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi vì một bài đăng trên trang cá nhân.

Cụ thể, vào ngày 22/11, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh một em bé ôm chặt chú chó giữa dòng nước lũ và những ngôi nhà ngập đến nóc. Đính kèm là bài đăng từ một trang có gần 1 triệu người theo dõi, nội dung là cảm xúc về việc dù nghịch cảnh nhưng con người vẫn không bỏ lại thú cưng. Bài viết này thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác vì gợi lên sự xót xa và tình người giữa thiên tai.

Bài đăng từ 1 fanpage gần 1 triệu người theo dõi được Thiều Bảo Trâm chia sẻ về trang cá nhân trong tối 22/11

Nhưng sau đó, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện những hình ảnh trong bài đã được cơ quan chức năng cảnh báo không phải sự việc thật, gây hoang mang trong thời điểm lũ lụt đang diễn biến phức tạp.

Ngay lập tức, Thiều Bảo Trâm bị chỉ trích. Một bộ phận netizen cho rằng việc chia sẻ nội dung chưa kiểm chứng, đặc biệt là trong bối cảnh cứu trợ khẩn cấp, có thể khiến người dân hiểu sai, tạo tâm lý bất an. Đặc biệt là những hình ảnh này đã được cơ quan chức năng cảnh báo là không có thật, việc người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng như Thiều Bảo Trâm đăng lại là không phù hợp.

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến cho rằng bài đăng của Thiều Bảo thiên về cảm xúc, chỉ muốn truyền tải góc nhìn nhân văn chứ không có mục đích cung cấp thông tin thời sự. Một số khán giả cho rằng đó chỉ là hình minh họa, không gây ảnh hưởng đến tình hình thực tế ngoài đời. Tuy nhiên, đa phần đều phản đối vì trong bài viết không nói rõ hình ảnh đính kèm là minh hoạ, việc để hình ảnh kèm bài viết như thế dễ dẫn đến việc người xem, đọc nghĩ đó là sự việc ngoài thực tế.

Hình ảnh đính kèm trong bài đăng được Thiều Bảo Trâm chia sẻ đã bị cảnh báo là ảnh do AI tạo. Sự việc gây bàn tán dữ dội trong các diễn đàn MXH

Trước "bão" dư luận, nhiều người đã khuyên Thiều Bảo Trâm nên xoá bài đăng trên. Tuy nhiên, đến hiện tại (trưa 24/11), Thiều Bảo Trâm vẫn giữ nguyên bài viết trên trang cá nhân.

Dù được nhiều người khuyên xoá đi nhưng sau 2 ngày, Thiều Bảo Trâm vẫn chưa có động thái. Đây là những hình ảnh không có thật, đã được cơ quan chức năng cảnh báo

Sự việc lần này cũng là lời nhắc nhở rõ ràng về thực trạng tin giả mùa lũ, hàng loạt hình ảnh được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dễ dàng đánh lừa người xem vì đánh trúng cảm xúc thương cảm. Trong bối cảnh cộng đồng đang nhạy cảm trước thiên tai, bất kỳ hình ảnh sai lệch nào cũng có thể gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến tâm lý người dân và công tác cứu hộ.

Khán giả kỳ vọng nghệ sĩ, những người có sức ảnh hưởng lớn sẽ tỉnh táo và kiểm chứng kỹ hơn trước khi chia sẻ. Bởi chỉ một cú nhấn nút, thông tin có thể lan truyền đến hàng trăm nghìn người, sự chính xác cần được đặt lên hàng đầu.

Cư dân mạng cho rằng dù có ý tốt muốn chia sẻ nhưng câu chuyện tích cực thì Thiều Bảo Trâm cũng nên chọn lọc, tỉnh táo hơn và có bước kiểm chứng trước khi đăng tải

Bộ Công an cho biết tình trạng phát tán thông tin sai sự thật về mưa lũ miền Trung đang gia tăng, trong đó có nhiều nội dung được AI ngụy tạo. Cơ quan chức năng đề nghị người dùng tỉnh táo khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin, đồng thời lên án những hành vi tung tin thất thiệt gây cản trở nỗ lực cứu trợ diễn ra từng giờ. Các trường hợp chia sẻ do thiếu hiểu biết sẽ bị nhắc nhở hoặc xử phạt theo quy định. Riêng các đối tượng cố tình phát tán tin giả, xuyên tạc, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích chống phá sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả theo hướng hình sự.



