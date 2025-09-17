‘Thiếu ADAS không phải lý do từ chối mẫu xe ngon và đáng mua cả lô như Skoda Slavia’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 171 phát sóng ngày 16/9 trên HTV9.

Câu hỏi đầu tiên, anh Tiến đánh giá như thế nào về mức giá của mẫu xe này, từ 468 triệu đồng?

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng giá xe phải từ hơn 500 triệu đồng, nếu như vậy sẽ rất khó bán. Nhưng tôi bất ngờ khi nghe công bố giá từ 468 triệu đồng và được giảm 100% lệ phí trước bạ.

Tôi nghĩ rằng, nếu nói giá bán Slavia rẻ cũng đúng, và nếu nói đáng tiền cũng đúng. Vấn đề ở đây là làm sao để người dùng biết rằng Slavia đáng tiền, bởi vì thương hiệu còn mới. Thông thường, người Việt có thói quen mua những gì quen thuộc, còn Skoda cần thời gian để chứng minh thương hiệu của mình cũng như mức giá xe đáng tiền.

Skoda Slavia tại Việt Nam.

Vậy làm thế nào để người dùng biết được xe Skoda Slavia đáng tiền, thưa anh?

Một điều thú vị là những người kinh doanh dịch vụ rất sáng suốt trong việc chọn mẫu xe nào để đầu tư. Họ là những người tính toán rất kỹ, có những mẫu xe dù không được truyền thông nhưng nếu tốt họ vẫn sẽ mua. Tôi hy vọng Skoda Slavia là mẫu xe như thế.

Skoda Slavia rất hợp với những nhà đầu tư mua theo lô. Những người ngày chấp nhận đầu tư lớn, nên họ sẽ phải suy nghĩ rất kỹ. Khi đó, mẫu xe nào cho giá trị sử dụng cao sẽ được lựa chọn.

Skoda Slavia được đánh giá phù hợp để chạy dịch vụ.

Phân khúc sedan hạng B có những mẫu xe Nhật, Hàn với lịch sử hàng chục năm trên thị trường. Vậy cơ hội nào dành cho Slavia với mức giá khuyến mãi từ 421 triệu đồng?

Trong phân khúc này, những người chọn Hyundai Accent hay Honda City thường có tư duy khác với người chọn Vios. Họ vừa muốn xe chạy dịch vụ, vừa muốn có cảm xúc và chiều chuộng người lái. Nếu đã có nhóm khách hàng như vậy, tôi tin Slavia cũng có cơ hội.

Anh Tiến đã cầm lái mẫu Slavia trong hành trình Từ Độc Lập tới Thống Nhất. Anh đánh giá như thế nào về khả năng vận hành của mẫu xe này?

Trước mỗi hành trình, tôi có thói quen không tìm hiểu về các mẫu xe trong hành trình để giữ cho mình “một cái đầu trắng xóa”. Vì thế, tôi không biết có sự xuất hiện của Slavia trong đoàn. Ngay khi biết có một mẫu xe số sàn, tôi đã chọn để cầm lái mà chưa biết đó là Slavia Active.

Phiên bản Slavia Active sử dụng số sàn.

Ban đầu tôi nghĩ rằng hãng chỉ mang mẫu xe này đến hành trình để mọi người trải nghiệm chứ không bán ở Việt Nam. Nhưng khi cầm lái, bất ngờ lớn là chất xe châu Âu hiện rõ: động cơ lanh, phản hồi chân ga rất nhạy, khác biệt hẳn xe Nhật – Hàn. Điểm thứ 2, khung gầm của Skoda thật khó để chê.

Điều tôi bất ngờ là số sàn trên động cơ 1.0L turbo khác với số sàn trên động cơ 1.5L hút khí tự nhiên. Phản hồi chân ga “sốc” hơn khi turbo hoạt động. Đặc biệt, độ bám của mô-men thông qua hộp số sàn tốt hơn số tự động rất nhiều. Điều này giúp tôi có cảm giác thể thao trên một mẫu xe bình dân.

Như vậy, anh Tiến đánh giá cao cảm giác cầm lái của Skoda Slavia. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người có suy nghĩ rằng xe phải có ADAS mới an toàn nhưng Slavia không có. Theo anh, đây có phải hạn chế của Skoda nói chung, Slavia nói riêng?

Cá nhân tôi mỗi lần lên xe sẽ tắt ADAS. Bởi vì, nếu một người đòi hỏi xe có cảm giác lái tốt thì không dùng đến tính năng hỗ trợ giữ làn đường.

Tuy nhiên, thời điểm bây giờ cao tốc tại Việt Nam rất nhiều, ADAS sẽ hỗ trợ chúng ta khi lái xe. Nhưng sự thiếu sót ADAS không phải là lý do để từ chối một mẫu xe ngon như Skoda Slavia. Có thể, xe thiếu 2 điểm về ADAS nhưng bù lại là 12 điểm về vận hành.

Tôi nghĩ rằng khung gầm cứng vững giúp cho bạn đi không mệt mỏi là quan trọng hơn. Những mẫu xe có khung gầm không tốt, chỉ cần đi 200-300km cũng sẽ bị mệt. Trong khi đó, những xe đến từ châu Âu được sinh ra ở điều kiện phải đáp ứng các điều kiện vận hành khắc nghiệt như chạy tốc độ cao trên Autobahn. Khi đi trên Autobahn, nếu xe không tốt, động cơ không tốt, hệ thống treo không tốt sẽ ảnh hưởng tới người lái rất nhiều. Khi đi xe châu Âu, bạn sẽ cảm nhận được việc càng đi tốc độ cao càng thấy tự tin.

Thêm vào đó, khả năng cách âm của xe cũng rất quan trọng. Ví dụ, một mẫu xe động cơ không tốt, đi tốc độ 120km/h có vòng tua 2.000-3.000 vòng/phút sẽ rất mệt vì máy rung và xe cũng rung theo. Nếu xe có hệ thống treo không tốt, khi đi sẽ bị lắc nhiều. Lúc này, cơ thể tự sinh ra cơ chế chống lại việc bị lắc, nếu diễn ra quá lâu cũng sẽ khiến người ngồi mệt mỏi.

Skoda Slavia cho cảm giác vận hành tốt.

Vậy nếu được góp ý cho Skoda Việt Nam, anh sẽ nói gì để khách hàng biết đến những ưu điểm của Slavia?

Tôi nhận thấy việc hãng xây dựng nhà máy đã là một sự cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam. Song song với đó, hãng cần một khoảng thời gian đủ lâu để chứng minh với khách hàng đây là một mẫu xe tốt.

Tôi nghĩ rằng những người đã mua xe Skoda chính là những người bán hàng tốt nhất. Họ sẽ là người chia sẻ những trải nghiệm tốt với Skoda đến người thân, bạn bè…

Nếu để chọn ra một vài điểm đặc sắc để thuyết phục người dùng mua Skoda Slavia, anh sẽ nói gì?

Nếu thường xuyên lái xe chở khách ra sân bay, các bạn sẽ thấy hầu hết các mẫu sedan hiện nay không để được 3 vali cỡ lớn, nhưng Slavia làm được.

Nhiều người hiện nay vẫn thích lái các mẫu xe sedan nhưng nhược điểm của hầu hết sedan là gầm thấp, khó khăn khi đi đường xấu. Còn Slavia có khoảng sáng gầm lớn (178mm) sẽ giúp các bạn tự tin hơn.

Nội thất Skoda Slavia tại Việt Nam.

Tiếp theo, xe có độ nhạy chân ga tốt. Những bạn thích một mẫu xe có chân ga phản hồi tức thì sẽ thích mẫu Slavia này. Đây là mẫu xe mà chúng ta cần trải nghiệm lái thực tế, không chỉ nhận xét thông qua thông số kỹ thuật.

Trong tương lai, anh muốn Slavia cải thiện điều gì?

Nếu được, tôi nghĩ nên thay cụm đèn bản Style cho bản Active. Hãng có thể bán phụ tùng nâng cấp. Ví dụ, khách hàng có thể mua màn hình LCD của bản Style để nâng cấp cho bản Active, Ambition.

Nếu tôi không nhầm thì linh kiện của Skoda có giá bán khá rẻ. Họ có thể áp dụng các tùy chọn nâng cấp này cho những mẫu xe từ phổ thông như Slavia.

Vậy theo anh, khách hàng mục tiêu của Skoda Slavia là ai?

Tôi suy đoán rằng Skoda Việt Nam muốn bán cho những khách hàng mua theo lô với số lượng lớn nên mới phân phối bản Active số sàn.

Tuy nhiên, tôi cho rằng phiên bản Ambition sẽ bán chạy nhất. Bởi số lượng người dùng chọn số sàn không còn nhiều. Với việc sử dụng số tự động cùng giá khuyến mãi còn 475 triệu đồng, Slavia Ambition sẽ trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc.

Chủ xe Skoda Slavia sẽ hơi lớn tuổi một chút. Trong tương lai, tôi nghĩ rằng Skoda Việt Nam nên có những thay đổi để Slavia trẻ trung hơn. Ví dụ, chúng ta có thể đổi cách phối màu giữa thân xe, mâm lốp…

Cảm ơn anh Tiến về những chia sẻ này.