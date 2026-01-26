Thiết kế nhà "độc, lạ"

Nhà "hang cá"

Team thiết kế đưa vào căn nhà nguyên một hệ sinh thái cá: từ hình khối, vật liệu đến chi tiết đều có bóng dáng loài này. Tạo nên những trải nghiệm thú vị như đang ở trong một hang cá.

Từ hình khối, vật liệu đến chi tiết đều có bóng dáng loài cá, đi đâu cũng gặp cá, gặp theo cách tinh tế, thú vị nhất, như đi theo một đàn cá đang dẫn dắt thăm nhà.

Không gian với tính cách thô mộc và những mảng màu mạnh cá tính. Nội thất gỗ Táu tái sinh từ thuyền cũ và đầy ắp đồ thủ công, vải lanh, đèn giấy,... biến nơi này thành một "hang động" đầy cảm hứng.

Tinh thần thô mộc không chỉ được thể hiện qua nội thất gỗ mà còn hiện diện qua tường hiệu ứng, vật liệu gạch, đá, đường nét bất đối xứng, bất toàn khắp mọi ngóc ngách.

Các phòng tắm được phân chia khô ướt rõ ràng, giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi. Các phòng ngủ cũng thống nhất với tinh thần thô mộc và cá tính, tạo nên không gian nghỉ ngơi vừa thú vị vừa thoải mái cho người sử dụng.

Biệt thự dài 100 m giữa rừng không cần điều hòa

Kiến trúc sư lựa chọn tối giản hình khối, giảm chiều cao công trình, ứng dụng kết cấu dày để hướng đến ngôi nhà không cần đến thiết bị làm mát.

Biệt thự tại thành phố Toyota, Nhật Bản có diện tích xây dựng 435 m2, với chiều dài xấp xỉ 100 m, nằm cạnh một dòng suối và tiếp giáp một căn nhà gỗ truyền thống. Công trình lựa chọn kết cấu bê tông, áp dụng triệt để đặc tính cách nhiệt và lưu giữ nhiệt của vật liệu để duy trì nhiệt độ ổn định quanh năm mà không cần sử dụng điều hòa.





Tường của căn nhà dày 380 mm tích hợp cột và dầm, bao quanh toàn bộ không gian sống, giúp công trình giữ mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Thiết kế công trình giới hạn chiều cao, bám sát địa hình dốc, hạn chế tác động đến tự nhiên.



Khi thi công phần móng, nhóm thiết kế phải di dời nhiều tảng đá lớn từ lòng suối. Các tảng đá sau đó được giữ lại và sử dụng làm điểm nhấn cảnh quan.



Thiết kế của căn biệt thự kết hợp các đường cong mềm và đường thẳng dứt khoát, đối lập giữa mở và kín, chuyển động và tĩnh lặng. KTS chủ đích để công trình phản ánh chính tính cách con người, vừa khép kín vừa hòa vào thiên nhiên, bao quanh bởi rừng tĩnh lặng và dòng nước luôn biến đổi.



Căn biệt thự với sân lát đá, lối đi uốn cong ôm sát triền đồi, kết hợp các mảng bê tông mài và tường đá.



Hệ cầu thang xoắn ngoài trời nối thẳng lên mái giúp tiếp cận khu vực ngắm cảnh phía trên.



Không gian biệt thự bên trong gồm xưởng sáng tạo, phòng trưng bày tranh và gốm, phòng bi-a, garage và cả rạp chiếu phim.



Lối vào biệt thự được thiết kế như một hành lang trưng bày với hệ đèn LED âm cầu thang tạo điểm nhấn chiều sâu. Tường bê tông đúc nguyên khối kết hợp kính khối màu xanh mang lại hiệu ứng ánh sáng hiện đại. Chiếc mô tô phân khối lớn được đặt như một phần của không gian trưng bày, thể hiện cá tính gia chủ.



Bể bơi ngoài trời bố trí dọc theo thân biệt thự. Tường ốp đá phiến đen tăng độ tương phản với mặt nước.