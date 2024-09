Thiết kế đuôi Hyundai Santa Fe 2024 gây tranh cãi, test khoang hành lý mới thấy lợi hại: Mở 7 chỗ, xếp 3 vali, 1 túi lớn vẫn dư

Hyundai Santa Fe 2024 là một trong những thiết kế mang tính cách mạng nhất trong những năm gần đây, nhưng cũng gây tranh cãi nhiều không kém gì lưới tản nhiệt khổng lồ của BMW.

SangYup Lee, Giám đốc thiết kế toàn cầu của Hyundai, cho biết, một lý do quan trọng khiến hãng đưa ra thiết kế gây tranh cãi cho phần đuôi xe là bởi Santa Fe 2024 hướng tới những người có sở thích dã ngoại, cắm trại. Do đó, hãng muốn không gian hành lý thoải mái hơn, cửa to hơn, thuận tiện cho việc lấy đồ dã ngoại từ cốp.

Hyundai Santa Fe 2024 được bắt gặp ở Việt Nam. Ảnh: Facebook

Hyundai Santa Fe 2024 có dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn 130 lít khi sử dụng cả 3 hàng ghế và lên tới 750 lít khi gập hàng ghế thứ 3. Đây không phải một con số lớn với SUV/crossover 3 hàng ghế. Nhưng lại là một con số đủ ấn tượng với một chiếc SUV cỡ Santa Fe.

Nếu cần một chiếc xe khổng lồ hơn, Hyundai đã có Palisade. Khoang hành lý phía sau của Hyundai Palisade có dung tích lên đến 509 lít. Khi gập xuống cả hai hàng ghế, dung tích này có thể tăng lên tới 1.279 lít.

Để kiểm tra liệu có đúng thiết kế gây tranh cãi giúp tối ưu khoang hành lý của Hyundai Santa Fe 2024 hay không, các phóng viên của Autoblog đã quyết định kiểm tra, đặc biệt so sánh với đối thủ cùng nhà Kia Sorento.

Xét theo cảm quan chung, thiết kế chiều dài sàn của Hyundai Santa Fe và Kia Sorento là tương đương nhau. Nhưng Santa Fe vuông vắn hơn, không gian trên đầu thoải mái hơn nhờ chiều cao 1.720mm, trong khi Kia Sorento là 1.700mm.

Khoang hành lý Kia Sorento (phải) bị vát một phần, trong khi Hyundai Santa Fe (trái) tương đối vuông vức. Ảnh: Autoblog

Autoblog đã xếp hành lý khi cả 3 hàng ghế đều được sử dụng, với hàng ghế thứ 3 có độ ngả thoải mái cho người ngồi. Những chiếc vali được sử dụng bao gồm 1 vali có bánh xe 26 inch cần phải ký gửi ở sân bay, 2 vali 22 inch có thể mang lên máy bay dưới dạng hành lý xách tay và 1 vali 23 inch có bánh xe. Ngoài ra, phóng viên thử nghiệm cũng mượn một chiếc túi xách du lịch loại 21 inch của vợ.

Thử nghiệm khoang hành lý Hyundai Santa Fe cùng với vali 26 inch ký gửi, 24 inch có thể xách tay, và túi xách. Ảnh: Autoblog

Với cả Hyundai Santa Fe và Kia Sorento, Autoblog đều thử 3 "công thức" xếp đồ. "Công thức" đầu tiên là xếp vali lớn nhất và vali nhỏ nhất theo kiểu đặt ngang và dựng lưng. Với Santa Fe không có vấn đề gì, nhưng với Sorento có một chút không thoải mái khi xếp vào. Đó là bởi thiết kế của Sorento không được vuông vắn như Santa Fe.

Để ngang hai chiếc vali lớn nhất và nhỏ nhất khá thoải mái. Ảnh: Autoblog

Kia Sorento bị chật chội hơn một chút, khi lấy ra cũng sẽ không thoải mái bằng. Ảnh: Autoblog

Tiếp đến, Autoblog đặt thêm chiếc vali 24 inch vào bên dưới vali xanh 23 inch, chiếc vali lớn nhất được dựng đứng. Tuy nhiên, cách bố trí này không được khuyến khích vì cản trở tầm quan sát phía sau. Điều này không phải vấn đề lớn với Santa Fe 2024 vì xe có camera gương chiếu hậu. Dù vậy, chiếc vali xanh dễ rơi xuống khi mở cửa cốp.

Kiểu bố trí khác là đặt vali 26 inch ngang ra với lưng quay ra ngoài. Cách này có thể đặt thêm túi xách lên trên.

Sắp xếp 3 vali và 3 vali thêm một túi xách. Ảnh: Autoblog

Bài thử nghiệm cho thấy, việc "hy sinh" một chút về dáng xe có thể mang lại hiệu quả sử dụng cao, đặc biệt với những người có nhu cầu mang theo nhiều đồ.

Chiếc vali thứ 4 đã không được sử dụng bởi bài kiểm tra chỉ đánh giá khả năng chở đồ khi sử dụng cả 3 hàng ghế. Ảnh: Autoblog

Chưa kể Hyundai Santa Fe 2024 còn một "không gian" khác là giá nóc. Đặc biệt nhà sản xuất còn bố trí tay nắm mỗi bên hông để làm điểm tựa đu người chất đồ lên trên.