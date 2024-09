Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, tính từ 7h đến 19h ngày 7/9, bão số 3 khiến 1 người thiệt mạng do cây đổ trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Nạn nhân tên là Cáp Minh Công (sinh năm 2002, quê tại tỉnh Hưng Yên). 3 người bị thương ở quận Ba Đình, đã được đưa đi cấp cứu. 6 xe máy và 13 ô tô bị hư hỏng do bão.

Ảnh minh họa

Theo báo của TP Hải Phòng, tính đến sáng 8/9, bão số 3 khiến 1 người chết tại huyện Tiên Lãng do bị tường bếp đổ (nhà ở kiên cố không thuộc diện di dời); có 13 người bị thương tại gia đình do vỡ kính, mái tôn, đã được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện quận (huyện An Dương: 4 người; quận Ngô Quyền: 7 người; huyện Thuỷ Nguyên: 2 người).

Nhiều tuyến đường, tuyến phố bị gãy đổ cây xanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, biển báo, đường dây thông tin, bị ngập nước gây ách tắc nghiêm trọng; hoạt động giao thông bị đình trệ, gián đoạn.

Nhiều khu vực bị cắt điện để đảm bảo an toàn hoặc do sự cố đường dây; Nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan, cơ sở doanh nghiệp, kho tàng, xưởng sản xuất, trang trại chăn nuôi bị hư hại, tốc mái, cột điện bị gãy đổ. Nhiều diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả, cây cảnh bị gãy đổ, hư hại.

Diện tích lúa có khoảng 5.000 ha đang trỗ bông bị hư hại, rau màu: 1.750 ha rau màu bị ảnh hưởng nặng, 1.000 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng nặng, 400 ha hoa cây cảnh bị ảnh hưởng. Tình hình thiệt hại ở mức rất lớn và chưa thể đánh giá, thống kê chính xác, chi tiết.