Chương trình xe bọc thép Ajax của Anh một lần nữa trở thành tâm điểm của vụ bê bối gây chú ý sau khi quân đội ngừng sử dụng phương tiện này do có những khiếu nại mới từ binh sĩ về tiếng ồn lớn và rung động có hại, tờ The Guardian đưa tin.

Vào cuối tháng 11, khoảng 30 chiến binh tham gia tập trận tại Salisbury Plain đã báo cáo tình trạng buồn nôn, đau đầu, mất thăng bằng và run rẩy sau khi tập luyện trong chiếc Ajax.

Một số quân nhân đã được đưa đến các cơ sở y tế và bộ chỉ huy lực lượng mặt đất đã thông báo "tạm dừng an toàn" việc sử dụng xe bọc thép.

Quyết định này là bất ngờ, vì mới đây người đứng đầu Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Luke Pollard chính thức tuyên bố rằng Ajax đã đạt được khả năng hoạt động ban đầu (IOC) và rất an toàn theo các thử nghiệm mới.

Theo ông Pollard, "không còn bất kỳ rủi ro sức khỏe nào cho kíp điều khiển nữa", khi mức độ tiếng ồn và rung động "đã được giảm xuống mức tiêu chuẩn". Hiện tại, tuyên bố trên đang làm dấy lên nhiều nghi ngờ.

Theo truyền thông Anh, quan chức trên có thể đã bị đánh lừa. Trước bài phát biểu, các quan chức phụ trách chương trình theo cáo buộc đã không thông báo cho ông về những khiếu nại mới từ quân đội và các trường hợp thương tích thực tế trong những lần thử nghiệm gần đây.

Kết quả là ông Pollard công khai tuyên bố Ajax an toàn mặc dù ít nhất 30 binh sĩ đã bị thương.

Thiết giáp Ajax là một chương trình nhiều bê bối của Anh.

Cần lưu ý rằng những vấn đề liên quan đến chiếc Ajax không phải là mới, vào năm 2020 - 2021, hàng chục quân nhân đã bị chấn thương do âm thanh, và một đánh giá độc lập của luật sư Clive Sheldon trong năm 2023 xác nhận rằng dự án Ajax là "một ví dụ về thất bại trong quản lý hệ thống". Bất chấp điều này, Bộ Quốc phòng Anh vẫn tiếp tục tài trợ ngân sách.

Yếu tố tài chính chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng: chính phủ Anh đã chi khoảng 6,5 tỷ bảng cho Ajax trong một hợp đồng sản xuất 589 xe, nhưng sau nhiều năm trì hoãn, vẫn chưa nhận được một mẫu xe hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu. Việc giao hàng loạt đầu tiên, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2017, giờ đã bị hoãn lại đến năm 2028.

Việc chương trình bị trì hoãn thực tế đã khiến Quân đội Anh không có nền tảng trinh sát hiện đại. Các phương tiện cũ kỹ đã được cho nghỉ hưu, và Ajax vẫn chưa an toàn để sử dụng mà không gây nguy hiểm cho sức khỏe binh sĩ.

Điều này tạo ra một lỗ hổng chiến lược trong cơ cấu lực lượng lục quân của Vương quốc Anh, giữa bối cảnh rủi ro an ninh ngày càng gia tăng ở châu Âu.