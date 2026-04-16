Thiết giáp Israel gặp phải "cơn ác mộng" mang tên UAV Hezbollah

Cơn ác mộng mới của thiết giáp Israel

Các cuộc giao tranh tại miền Nam Lebanon đang chứng kiến một xu hướng đáng chú ý, khi Hezbollah gia tăng sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) để tấn công trực tiếp vào lực lượng thiết giáp của Lực lượng phòng vệ Israel. Những đoạn video được công bố gần đây cho thấy các UAV nhỏ, chi phí thấp nhưng có khả năng tiếp cận chính xác mục tiêu, đã đánh trúng các phương tiện chủ lực như xe tăng Merkava IV, xe chiến đấu bộ binh Namer và cả xe ủi bọc thép D9.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở hiệu quả tác chiến, mà còn ở sự chênh lệch chi phí. Một UAV FPV có thể chỉ tiêu tốn vài nghìn USD, trong khi các mục tiêu mà nó nhắm tới có giá trị lên tới hàng triệu USD. Điều này tạo ra một bài toán bất cân xứng điển hình trong chiến tranh hiện đại, nơi công nghệ đơn giản nhưng được sử dụng đúng cách có thể gây tổn thất đáng kể cho các hệ thống đắt tiền.

Sự gia tăng hiệu quả của UAV FPV không phải là điều hoàn toàn mới. Những gì đang diễn ra tại Lebanon phản ánh rõ nét kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine, nơi UAV giá rẻ đã trở thành vũ khí chủ lực trong các cuộc tấn công chống tăng.

Các dấu hiệu cho thấy Hezbollah đã áp dụng những cải tiến tương tự, bao gồm việc sử dụng UAV điều khiển bằng cáp quang nhằm tránh bị gây nhiễu điện tử. Điều này làm giảm đáng kể hiệu quả của các hệ thống tác chiến điện tử mà Israel triển khai trên chiến trường.

Ngoài ra, việc kết hợp UAV với các chiến thuật phục kích truyền thống giúp Hezbollah tạo ra các "vùng sát thương" hiệu quả, nơi lực lượng thiết giáp Israel dễ rơi vào thế bị động. Các báo cáo cho biết trong một số thời điểm, hàng chục xe tăng Merkava đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa chỉ trong thời gian ngắn, cho thấy cường độ giao tranh ở mức rất cao.

Hệ thống phòng thủ hiện đại gặp thách thức mới

Israel không phải không có biện pháp đối phó. Các xe tăng Merkava được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động Trophy, vốn được thiết kế để đánh chặn tên lửa chống tăng. Một số phiên bản mới đã được cải tiến để đối phó với UAV.

Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy các hệ thống này vẫn gặp khó khăn khi phải đối mặt với UAV nhỏ, bay thấp và tấn công theo nhiều hướng khác nhau. Khi số lượng UAV tăng lên, khả năng đánh chặn của hệ thống phòng thủ bị quá tải, tạo ra các "khoảng trống" mà đối phương có thể khai thác.

Điều này phản ánh một thách thức lớn hơn: các hệ thống phòng thủ được thiết kế cho mối đe dọa truyền thống đang phải thích nghi với một loại hình chiến tranh mới, nơi mục tiêu nhỏ, giá rẻ nhưng số lượng lớn trở thành yếu tố quyết định.

Không giống như các quân đội chính quy, Hezbollah không phụ thuộc nhiều vào lực lượng thiết giáp. Thay vào đó, cấu trúc lực lượng của họ tập trung vào bộ binh cơ động, vũ khí chống tăng và UAV, kết hợp với mạng lưới công sự ngầm rộng lớn.

Cách tiếp cận này giúp họ giảm thiểu thiệt hại trước các đòn tấn công hỏa lực mạnh của Israel, đồng thời tối đa hóa hiệu quả của các cuộc phục kích. Việc tận dụng địa hình, kết hợp với các chiến thuật linh hoạt, cho phép Hezbollah duy trì áp lực liên tục lên lực lượng đối phương.

Trong khi đó, Israel với học thuyết dựa nhiều vào ưu thế công nghệ và hỏa lực, đang phải đối mặt với một đối thủ có khả năng thích nghi nhanh và khai thác hiệu quả các điểm yếu trên chiến trường.

Cục diện thay đổi

Những gì đang diễn ra tại Lebanon cho thấy một xu hướng rộng hơn trong chiến tranh hiện đại: vai trò của xe tăng và lực lượng thiết giáp đang bị thách thức bởi các công nghệ mới.

Từ Ukraine đến Trung Đông, UAV FPV đã chứng minh khả năng thay đổi cách thức tác chiến trên mặt đất. Khi một phương tiện đắt tiền có thể bị vô hiệu hóa bởi một thiết bị giá rẻ, khái niệm về ưu thế quân sự truyền thống cũng cần được xem xét lại.

Đối với Israel, những tổn thất gần đây không chỉ là vấn đề chiến thuật, mà còn đặt ra câu hỏi về cách thích nghi với môi trường chiến tranh đang thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, đối với Hezbollah, việc tận dụng hiệu quả UAV có thể giúp họ duy trì thế cân bằng trong một cuộc đối đầu vốn chênh lệch về nguồn lực.

Sự phổ biến của UAV giá rẻ và các chiến thuật liên quan cho thấy chiến tranh đang bước vào một giai đoạn mới, nơi công nghệ không nhất thiết phải đắt tiền để tạo ra hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, những gì diễn ra tại Lebanon có thể chỉ là một phần của xu hướng lớn hơn, nơi các lực lượng phi nhà nước ngày càng có khả năng gây tổn thất đáng kể cho các quân đội hiện đại. Và điều này có thể tiếp tục định hình lại cách các cuộc xung đột được tiến hành trong tương lai gần.