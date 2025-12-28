Kênh Telegram "Osveditel" đã hướng sự chú ý đến những chiếc xe này. Chúng bao gồm một xe bọc thép rà phá bom mìn BMR-64 với lưỡi xới mìn KMT-7, dẫn đầu đội hình tác chiến.

Xe bọc thép BMR-64 trong cuộc tấn công gần đây của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Phương tiện này được giới thiệu lần đầu vào cuối năm 2018. Xe tăng T-64A đã lỗi thời được chọn làm nền tảng. Chỉ có một số ít được sản xuất, hầu hết đều bị mất trong chiến đấu, và đến mùa thu năm 2024, ít nhất 1 chiếc BMR vẫn còn hoạt động.

Chiếc thiết giáp này được sử dụng như một xe cứu kéo thông thường. Rõ ràng Quân đội Ukraine đã quyết định sử dụng nó cho mục đích ban đầu, khi trang bị thêm lưới chống máy bay không người lái.

Một xe bọc thép chở quân hạng nặng dựa trên khung gầm T-64 trong chiến đấu năm 2023.

Một xe bọc thép chở quân hạng nặng, cũng dựa trên khung gầm T-64, đã được phát hiện nằm trong đội hình tấn công, nó trông giống với mẫu xe đã từng thấy trong trước đây nhưng có một số điểm khác biệt - ví dụ, việc lắp đặt giáp phản ứng nổ ở hai bên và bổ sung thêm một cửa sổ quan sát trên tấm giáp che phủ phía sau.

Một xe bọc thép chở quân tương tự của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị mất gần đây.

Cả hai mẫu vật này dường như đều không sống sót sau cuộc tấn công khi trở thành tấm bia hút hỏa lực, do tính độc đáo của chúng, và có khả năng những chiếc thiết giáp này sẽ trở thành chiến lợi phẩm khi chưa bị vũ khí chống tăng "xé nát" hoàn toàn.