Thiết bị tưởng như vô hại khiến cả mạng Wi-Fi tê liệt khi bất ngờ ngốn 1 TB lưu lượng

Chỉ định kiểm tra mạng Wi-Fi cho bố mẹ, nhưng một người lại phát hiện thiết bị gia dụng quen thuộc đã tạo ra khoảng 1 TB lưu lượng chỉ trong 10 ngày.

Người dùng X có tên @NomadsGalaxy phát hiện sự việc khi kiểm tra hệ thống mạng UniFi tại nhà bố mẹ. Theo số liệu hiển thị, chiếc máy pha cà phê Keurig đã tạo ra khoảng 1 TB lưu lượng tải lên và gần 10 GB tải xuống chỉ trong vòng 10 ngày.

Lượng dữ liệu bất thường khiến thiết bị làm quá tải một điểm truy cập Wi-Fi. NomadsGalaxy sau đó quyết định rút điện máy pha cà phê và mua cho bố mẹ một sản phẩm khác, thay vì tiếp tục điều tra nguyên nhân.

May mắn là phần lớn lưu lượng dường như chỉ luân chuyển trong mạng nội bộ, chứ không thực sự được gửi ra Internet. Vì vậy, chưa có bằng chứng cho thấy chiếc máy đã chuyển 1 TB dữ liệu của gia đình đến máy chủ bên ngoài.

NomadsGalaxy chia sẻ về sự cố với chiếc máy trên X.

Một lỗi phần mềm hoặc giao tiếp trong mạng được xem là nguyên nhân có khả năng cao nhất. Việc khởi động lại thiết bị cũng có thể đã giải quyết được vấn đề, nhưng chủ nhân không muốn tiếp tục sử dụng một máy pha cà phê có khả năng làm nghẽn mạng mà không rõ lý do.

Các mẫu máy pha cà phê thông minh của Keurig kết nối Wi-Fi để người dùng điều khiển qua ứng dụng, pha cà phê từ xa, mua viên nén và thiết lập lịch giao hàng định kỳ. Tuy nhiên, chưa rõ chức năng nào có thể khiến thiết bị tạo ra lượng lưu lượng tương đương hàng trăm giờ video chất lượng cao.

NomadsGalaxy còn nửa đùa nửa thật rằng Keurig một ngày nào đó có thể áp dụng cơ chế quản lý bản quyền để buộc máy chỉ nhận viên nén chính hãng, tương tự cách một số máy in hạn chế hộp mực của bên thứ ba. Hiện không có dấu hiệu cho thấy hãng đang thực hiện kế hoạch như vậy.

Khi mọi thiết bị trong nhà đều muốn kết nối Internet

Sự việc cho thấy một vấn đề ngày càng rõ ràng của nhà thông minh: càng nhiều thiết bị kết nối mạng, khả năng xuất hiện lỗi, lỗ hổng bảo mật hoặc dịch vụ ngừng hoạt động càng tăng.

Không chỉ gây nghẽn mạng, thiết bị IoT còn có thể trở thành cửa ngõ cho các cuộc tấn công nếu nhà sản xuất không thường xuyên cập nhật phần mềm. Một số sản phẩm thậm chí mất phần lớn chức năng khi công ty đứng sau đóng cửa hoặc ngừng duy trì máy chủ.

Rủi ro trở nên nghiêm trọng hơn với những thiết bị thu thập nhiều dữ liệu như camera, chuông cửa và robot cắt cỏ. Các robot ngoài trời có thể lưu hình ảnh, sơ đồ khu đất và thông tin mạng Wi-Fi. Những lỗ hổng từng được phát hiện trên các sản phẩm loại này cho phép người lạ theo dõi hoặc điều khiển thiết bị từ xa.

Chiếc máy pha cà phê Keurig trong câu chuyện nhiều khả năng chỉ gặp lỗi thay vì thực hiện hành vi nguy hiểm. Dù vậy, việc một thiết bị gia dụng đơn giản có thể âm thầm tạo ra 1 TB lưu lượng trong 10 ngày đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: liệu mọi vật dụng trong nhà có thực sự cần kết nối Wi-Fi?