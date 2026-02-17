Thiêng liêng lễ Thượng cờ nơi cực Bắc ngày mùng 1 Tết

Dưới chân cột cờ sừng sững giữa cao nguyên đá, cán bộ, chiến sĩ và người dân ở xã Lũng Cú trong trang phục chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn. Khi hiệu lệnh vang lên, lá Quốc kỳ đỏ thắm rộng 54m2 – biểu tượng của khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em – từ từ được kéo lên trong nền Quốc ca hùng tráng, hòa cùng gió núi.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú – cho biết, nghi lễ Thượng cờ là hoạt động thường xuyên, giàu ý nghĩa chính trị, tinh thần của đơn vị. Thông qua đó, đơn vị tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cho cán bộ, chiến sĩ.

Giữa mênh mông đá xám và trời xuân trong trẻo, sắc đỏ của lá cờ nổi bật, tung bay kiêu hãnh. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia nơi phên dậu cực Bắc.

“Đây cũng là dịp để mỗi người lính tự nhắc mình giữ vững kỷ luật, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc trên địa bàn, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới”, Trung tá Hưng nhấn mạnh.

Lễ Thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú vì thế không chỉ là nghi thức quân đội đầu năm, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của ý chí và khát vọng giữ yên từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc.

Cùng thời điểm, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng đồng loạt tổ chức nghi lễ chào cờ đầu năm mới Bính Ngọ 2026, thể hiện quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới ngay từ những ngày đầu xuân.