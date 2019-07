Thiên thần Victoria’s Secret khệ nệ bụng to đi chơi, quyết không thừa nhận mang bầu với thiếu gia “vua sòng bạc Macau”

Mới đây, cánh săn ảnh đã bắt gặp siêu mẫu Hề Mộng Dao trên đường phố khi thiên thần Victoria's Secret đang đi dự tiệc tối cùng bạn bè.

Tuy đã diện một chiếc khoác to màu đen rộng thùng thình nhằm che kín vòng 2 có phần hơi to hơn so với bình thường nhưng siêu mẫu 30 tuổi vẫn để lộ sơ hở, khiến nhiều người nghi ngờ cô đang mang thai con của thiếu gia Hà Du Quân .

Với phần bụng hơi nhô ra, Hề Mộng Dao di chuyển khá chậm

Theo đó, thiên thần Victoria's Secret đã có những hành động hết sức cẩn thận và chậm mỗi khi bước xuống cầu thang hay ô tô. Giới truyền thông đã liên hệ với phía quản lý của siêu mẫu Hề Mộng Dao để xác minh thông tin, nhưng đến hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 6/2019, thiên thần Victoria's Secret cũng bị bắt gặp đi chơi cùng bạn bè với phần bụng có phần lớn làm nổi lên tin đồn mang bầu với thiếu gia "vua sòng bạc Macau".

Không những vậy, cặp đôi còn bị bắt gặp đến siêu thị để chọn nôi cho em bé. Giới truyền thông Trung Quốc cho biết, Hề Mộng Dai chọn đồ rất tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn vỗ về bụng.

Xuất hiện trong lễ cưới của chị chồng Hà Siêu Doanh, Hề Mộng Dao cũng để lộ bụng có phần hơi to và phải dùng một chiếc khăn để che.

Màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng của thiếu gia Hà Du Quân dành cho Hề Mộng Dao

Sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng, thiếu gia "vua sòng bạc Macau" Hà Du Quân và thiên thần Victoria's Secret Hề Mộng Dao đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Thông tin được chính siêu mẫu 30 tuổi công bố thông qua trang cá nhân vào hôm 4/7 vừa qua.

Cặp đôi đã chính thức về chung một nhà

Thiên thần Victoria's Secret đăng tải loạt ảnh thẻ của cặp đôi, được chụp để dán vào sổ đăng ký kết hôn của Trung Quốc, kèm theo dòng chú thích: "Người bên phải thật có mắt nhìn". Ngay lập tức, Hà Du Quân cũng chia sẻ loạt hình ảnh tương tự và đáp lại lời bà xã: "Người bên trái mới thật có mắt nhìn".

Nguồn: Sina