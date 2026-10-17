"Thiên thạch" Kinzhal đột ngột bốc hơi khỏi bầu trời Ukraine: Phương Tây bối rối trước khoảng lặng từ phía Nga

Điều đáng nói là sự chững lại này diễn ra đúng vào thời điểm các cuộc tập kích dữ dội bằng những loại vũ khí chính xác cao khác vào Kiev và Odesa vẫn được phía Nga duy trì đều đặn hàng ngày và gần như liên tục, bất kể ngày đêm.

Tại sao "Kinzhal" đột nhiên biến mất suốt 1 tháng rưỡi?

Theo Svpressa, phương Tây - bên vốn đang theo dõi sát sao từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc chiến tại Ukraine - hiện đang rơi vào thế bối rối: Tại sao đã khá lâu rồi, Nga dường như ngừng áp dụng một trong những vũ khí tiến công hỏa lực mạnh mẽ nhất của mình lên đối thủ, đó là các tên lửa siêu vượt âm "Kinzhal"?

Điều đáng nói là sự chững lại này diễn ra đúng vào thời điểm các cuộc tập kích dữ dội bằng những loại vũ khí chính xác cao khác vào Kiev và Odesa vẫn được phía Nga duy trì đều đặn hàng ngày và gần như liên tục, bất kể ngày đêm.

Tuy nhiên, trong phần lớn các đợt oanh tạc hiện nay, phía Nga chủ yếu sử dụng các tên lửa đạn đạo "Iskander-M", cũng như các tên lửa hành trình 3M22 "Zircon", Kh-101 và Kh-59/69. Tần suất thấp hơn là các tên lửa hành trình thuộc lực lượng hải quân như "Kalibr" và "Onyx", được phóng đi từ bán đảo Crimea và vùng biển Đen.

Và tất nhiên, bổ sung vào số đó là từng đàn UAV cảm tử phản lực của Nga như "Dan-T", "Geran-4" và "Geran-5".

Trong các bản tin cập nhật thường nhật của Bộ Quốc phòng Nga, đã từ lâu không còn thấy bất kỳ thông tin nào đề cập đến "Kinzhal". Mặc dù vậy, lấy ví dụ vào tháng 8 vừa qua, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine từng ước tính trữ lượng loại vũ khí này trong các kho của Nga vẫn còn ít nhất 120 đơn vị.

Theo dữ liệu tính đến năm 2023, sản lượng sản xuất các phương tiện tấn công đường không này trong hai năm đầu diễn ra chiến dịch đã được Nga tăng gấp 5 lần, đạt mức khoảng 10 sản phẩm mỗi tháng vào thời điểm đó, theo tính toán của ấn phẩm Military Watch (Mỹ).

Vậy con số hiện tại là bao nhiêu? Rõ ràng đây là bí mật lớn. Thế nhưng, khó có khả năng các dây chuyền sản xuất tương ứng tại Nga lại tạm dừng dù chỉ trong một ngày.

Sự kiện thực tế gần nhất ghi nhận việc sử dụng chiến đấu "Kinzhal" là vào ngày 2/9/2026. Nghĩa là đã trôi qua một tháng rưỡi.

Khi đó, trên mạng internet xuất hiện một đoạn video quay lại cảnh tấn công bằng tên lửa, được một người dân Kiev ghi lại từ cửa sổ căn hộ. Trong thước phim, có thể thấy rõ hai quả tên lửa như đang "rực cháy" trên không trung như thiên thạch.

Trên thực tế, đó chính là "lớp vỏ" plasma bao bọc lấy mỗi quả "Kinzhal". Nó xuất hiện do vận tốc bay cực đại vượt quá Mach 10. Chính vì lý do này, việc đánh chặn một đòn tấn công như vậy gần như là điều không thể, ngay cả đối với các hệ thống phòng không hiện đại nhất.

Nga đang làm gì với "Kinzhal"

Một trang báo mạng Na Uy đã lý giải như sau: "Nga đã không sử dụng 'Kinzhal' chống lại Ukraine trong nhiều tháng qua. Điều này có thể là tín hiệu cho thấy một cuộc nâng cấp sâu rộng đối với các tên lửa này. Hoặc đó là sự tích trữ chúng cho một thời điểm quyết định, bên cạnh 'Oreshnik' và biến thể mới của 'Iskander' với tầm bắn tối đa khoảng 800 km, loại vũ khí hiện cũng chưa từng được đưa vào sử dụng".

Về khả năng nâng cấp "Kinzhal", điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn thế nữa, gần đây các nguồn tin nước ngoài bắt đầu xuất hiện nhận định rằng Tập đoàn "Rostec" đang chuẩn bị chuyển sang sản xuất các tên lửa này với đầu đạn nổ phá mảnh. Trong khi trước đây, "Kinzhal" vốn được xuất xưởng theo hai biến thể:

Biến thể thứ nhất, trang bị đầu đạn xuyên thấu có vỏ cực bền nhằm xuyên thủng các kết cấu bê tông kiên cố và tiêu diệt các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất của đối phương. Biến thể thứ hai, trang bị đầu đạn hạt nhân chuyên dụng.

Như vậy, nếu một biến thể mới của "Kinzhal" với đầu đạn nổ phá mảnh sớm xuất hiện trên chiến trường, các chỉ huy quân sự Nga sẽ có trong tay nhiều lựa chọn hơn để áp đảo đối thủ.

Tuy nhiên, giả thuyết về việc nâng cấp kỹ thuật chưa đủ để giải thích đầy đủ nguyên nhân Nga hạn chế sử dụng tên lửa Kinzhal.

Rất có thể Moscow đang chủ động tích lũy kho vũ khí này cho các mục tiêu chiến lược phức tạp hơn trong thời gian tới, điển hình là kịch bản tấn công vào trung tâm công nghiệp Zaporozhye.

Zaporozhye là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất khu vực với hệ thống nhà xưởng dày đặc. Trong đó, tổ hợp luyện kim Zaporozhstal — cơ sở vừa ngừng hoạt động sau các đòn không kích bằng tên lửa và bom — sở hữu diện tích sản xuất lên tới 550 hecta.

Trong kịch bản lực lượng Nga tiếp cận thành phố, giao tranh tại Zaporozhstal được dự báo sẽ diễn ra gay gắt. Hệ thống dây chuyền sản xuất từ thời Liên Xô tại đây có một phần lớn được xây dựng ngầm dưới lòng đất, tạo ra cấu trúc phòng thủ tương tự như nhà máy Azovstal ở Mariupol — nơi từng chứng kiến cuộc bao vây kéo dài ba tháng vào năm 2022.

Các binh sĩ Nga từng tham gia chiến dịch tại Azovstal cho biết, khu vực ngầm tại các tổ hợp này bao gồm khoảng 8 tầng hầm kiên cố bằng bê tông cốt thép thời Liên Xô, khiến các loại bom thông thường rất khó xuyên thủng và làm phức tạp hóa quá trình kiểm soát mục tiêu.

Chính vì đặc điểm này, năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi đó là ông Sergei Shoigu không tiến đánh trực diện vào hệ thống đường hầm ngầm tại Azovstal, mà chuyển sang phương án phong tỏa hoàn toàn khu công nghiệp.

Từ bài học kinh nghiệm tại Mariupol, nếu chiến dịch tấn công Zaporozhye diễn ra, lực lượng Nga nhiều khả năng sẽ không tiến vào hệ thống ngầm của Zaporozhstal. Thay vào đó, chiến thuật được áp dụng sẽ là thiết lập vòng vây chặt chẽ để phong tỏa các đơn vị cố thủ bên trong.

Tiếp theo phương án phong tỏa, các đòn không kích cường độ cao có thể sẽ được triển khai. Tên lửa Oreshnik được đánh giá là một trong những lựa chọn hàng đầu. Trong lần thử nghiệm đầu tiên tại nhà máy Yuzhmash ở Dnepropetrovsk, phiên bản mang đầu đạn trơ của Oreshnik đã phá hủy các công trình ngầm kiên cố tại đây.

Trong trường hợp đòn đánh từ Oreshnik chưa đạt hiệu quả tối đa, lực lượng Nga có thể sẽ huy động đến số tên lửa Kinzhal đang được tích trữ.

Dù hiện tại đây vẫn là một giả thuyết về sự vắng bóng của Kinzhal trên chiến trường Ukraine, nhận định này cung cấp một góc nhìn kỹ thuật và chiến thuật tương đối logic về định hướng sử dụng lực lượng của quân đội Nga.



