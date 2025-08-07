Thiên tai gây thiệt hại 135 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025

Ngọn lửa từ đám cháy Hughes lan lên ngọn đồi ở Castaic, Tây Bắc Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 22/1/2025 (Ảnh: AFP)

Ngày 6/8, hãng tái bảo hiểm Swiss Re cho biết, các thảm họa thiên nhiên đã gây ra tổng thiệt hại kinh tế toàn cầu lên tới 135 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025, tăng so với mức 123 tỷ USD cùng kỳ năm 2024. Trong số này, khoảng 80 tỷ USD là thiệt hại được bảo hiểm.

Swiss Re nhận định, vụ cháy rừng ở Los Angeles hồi tháng 1 là sự kiện gây thiệt hại bảo hiểm lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến cháy rừng, với tổng giá trị ước tính lên tới 40 tỷ USD. Nguyên nhân được cho là do gió mạnh kéo dài, khô hạn và khu vực xảy ra cháy có mật độ cao các bất động sản của cư dân có giá trị lớn.

Cũng theo báo cáo, trận động đất xảy ra tại Myanmar hồi tháng 3 được xếp vào nhóm các thiên tai lớn trong 6 tháng đầu năm 2025. Dư chấn của trận động đất được ghi nhận tại Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc. Riêng tại Thái Lan, thiệt hại được bảo hiểm ước tính là 1,5 tỷ USD.

Lãnh đạo Myanmar kiểm tra đoạn đường bị nứt gãy ở Naypyitaw sau trận động đất ngày 28/3 (Ảnh: AP)

Swiss Re cảnh báo, nửa cuối năm thường chứng kiến thiệt hại cao hơn do mùa bão ở Bắc Đại Tây Dương.

Ông Jerome Haegeli, chuyên gia kinh tế của Swiss Re, nhấn mạnh: "Cách hiệu quả nhất để tăng cường khả năng phục hồi và an toàn cho cộng đồng là các nước cần tăng đầu tư vào các biện pháp giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các công trình bảo vệ chống lũ như đê, đập và cổng ngăn nước hiệu quả gấp 10 lần so với chi phí phục hồi sau thiên tai".

(Theo CNA)