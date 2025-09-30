Thiên sứ ở đâu lạc xuống trần gian thế này hả trời: Mọi đường nét đều đẹp hoàn mỹ, cao quý đến từng hơi thở

Chiều ngày 29/9, họp báo ra mắt phim Genie, Make A Wish đã được tổ chức. Góp mặt tại sự kiện này bao gồm các thành viên trong ekip sản xuất và dĩ nhiên không thể thiếu nữ chính Suzy.

Vốn được coi là một trong những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc đương đại, Suzy đã không phụ sự kỳ vọng của khán giả khi mang tới một bữa đại tiệc thị giác thực thụ. Người xem chẳng những cảm thán trước nhan sắc hoàn mỹ đến từng đường nét, mà còn trầm trồ bởi khí chất sang trọng, cao quý nhưng cũng có gì đó gần gũi, đúng với biệt danh "tình đầu quốc dân" của cô nàng.

Cô mang một bữa tiệc thị giác đích thực đến sự kiện họp báo ra mắt phim Genie, Make A Wish.

Trên mạng xã hội, netizen đang không tiếc lời khen dành cho mỹ nhân sinh năm 1994. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Trông sang điên lên được luôn ạ. Mà nhan sắc Suzy kiểu hoàn mỹ ấy, chỉ là người qua đường nhưng chưa bao giờ thấy chị này xấu. Chắc perfect quá không ai dìm nổi.

- Suzy thực sự rất xinh đẹp

- Này đúng là thiên sứ giáng trần luôn rồi, mờ ê mê chữ ê kéo dài.

- Dễ thương quá.

- Tôi thích phong cách của Suzy, cô ấy rất đẹp.

Cho những ai chưa biết thì Genie, Make A Wish là bộ phim lãng mạn do Suzy và Kim Woo Bin đóng chính. Trong phim, Kim Woo Bin vào vai một vị thần đèn mang rất nhiều cảm xúc. Ở chiều ngược lại, Suzy thể hiện vai Ga Yeong, cô gái mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Suzy và Kim Woo Bin tái hợp sau 9 năm với bộ phim Genie, Make A Wish. Tác phẩm này hứa hẹn sẽ khuynh đảo màn ảnh nhỏ Hàn Quốc tháng 10.

Định mệnh đưa số phận của Ga Yeong và Genie giao thoa cùng nhau khi Ga Yeong vô tình giải thoát Genie sau một giấc ngủ dài. Nhờ thế, cô được trao 3 điều ước, món quà tuyệt vời mà bất cứ ai cũng muốn có.

Genie, Make A Wish được xem là một trong những tác phẩm được kỳ vọng nhiều nhất màn ảnh Hàn tháng 10. Bởi lẽ, nội dung của bộ phim có sự mới mẻ, hấp dẫn, hơn nữa đây còn là màn tái hợp lần thứ 2 của Suzy và Kim Woo Bin - những người từng viết nên câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp nhưng cũng đầy bi thương trong Yêu Không Kiểm Soát cách đây 9 năm.

Ngắm thêm một vài khung hình cực đẹp của Suzy tại sự kiện: