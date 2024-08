"Thiên kim showbiz" bỏ mặc chồng CEO sống chết trong tù

Tỷ phú Trần Vinh Luyện - chồng nữ diễn viên hàng đầu An Dĩ Hiên - hiện thụ án 14 năm tù giam do các tội danh sai phạm kinh tế trong quá trình kinh doanh sòng bạc. Theo nguồn tin trong giới, cuộc hôn nhân của người đẹp Ỷ Thiên Đồ Long Ký và chồng đang vô cùng bất ổn. Sau khi Trần Vinh Luyện vướng lao lý, An Dĩ Hiên chưa một lần đến thăm ông xã. Cô bỏ mặc, không ngó ngàng gì đến người chồng đang ngồi tù.

Theo tờ ETtoday, An Dĩ Hiên đã trở về Đài Loan, Trung Quốc sống cùng cha mẹ. Nữ diễn viên đưa theo 2 con nhỏ. Cô không tiếp tục chăm sóc cha chồng đã ngoài 90 tuổi và con riêng của Trần Vinh Luyện. Một người bạn tiết lộ cha mẹ An Dĩ Hiên ngăn cấm nữ diễn viên đến Macau, Trung Quốc gặp chồng. Gia đình và chính An Dĩ Hiên cũng lo lắng cô sẽ "bị giữ lại" vì các vấn đề pháp lý liên quan đến Trần Vinh Luyện. Vì sự yên ổn của bản thân và 2 con nhỏ, An Dĩ Hiên quyết định ở lại quê nhà, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chồng và nhà chồng.

An Dĩ Hiên cắt đứt liên hệ, không thăm nom, không quan tâm đến vụ án cũng như cuộc sống trong tù của Trần Vinh Luyện

Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích An Dĩ Hiên vô tâm, cư xử tệ bạc với Trần Vinh Luyện. Họ phê phán cô "tham phú phụ bần", thấy Trần Vinh Luyện rơi vào cảnh khó khăn liền xa lánh, không màng tình nghĩa vợ chồng. Đáng chú ý, trước khi vướng vòng lao lý, Trần Vinh Luyện đối xử với An Dĩ Hiên không hề tệ. Anh yêu chiều và chăm sóc cô như công chúa. Đối mặt với sự chê trách của công chúng, giai nhân xứ Đài giữ im lặng.

Trần Vinh Luyện bị bắt và bị tuyên án ngồi tù 14 năm

An Dĩ Hiên kết hôn với tỷ phú Trần Vinh Luyện vào năm 2017. Trần Vinh Luyện là đại gia bất động sản, sòng bạc ở Macau (Trung Quốc), đồng thời là CEO của 1 công ty khá lớn. Với khối tài sản 1 tỷ USD (25,4 nghìn tỷ đồng), Trần Vinh Luyện cung phụng An Dĩ Hiên như bà hoàng. Nữ diễn viên thường xuyên tổ chức các bữa tiệc xa xỉ để khoe sự giàu có và hạnh phúc của mình.

Tuy nhiên, vào tháng 1/2022, Trần Vinh Luyện và đồng bọn đã bị bắt giữ. Đến tháng 4/2023, tỷ phú này bị kết án 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ngoài ra, Trần Vinh Luyện còn bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng), gây ảnh hưởng nặng nề với cuộc sống của An Dĩ Hiên.

Nữ diễn viên hứng chỉ trích vì bỏ rơi chồng trong lúc anh gặp biến cố

Việc chồng vướng vòng lao lý khiến sự kiêu hãnh của An Dĩ Hiên sụp đổ. Bạn bè từng tiết lộ An Dĩ Hiên "lấy nước mắt rửa mặt" sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt. Áp lực dư luận và trách nhiệm với người thân bất ngờ đè nặng lên vai khiến An Dĩ Hiên suy sụp, sức khỏe giảm sút.

Kể từ khi chồng bị bắt và ngồi tù từ giữa năm 2021 đến nay, An Dĩ Hiên gần như biến mất. Cô xóa ảnh gia đình, ngừng cập nhật tài khoản cá nhân và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Trong các phiên xét xử Trần Vinh Luyện, nữ diễn viên cũng vắng mặt. Một số nguồn tin cho biết An Dĩ Hiên có ý định ly hôn Trần Vinh Luyện. Từ tháng 4/2023, cô đã tuyên bố không liên can đến chồng tỷ phú và nhà chồng.

Với sự hỗ trợ của gia đình, An Dĩ Hiên tự tin có thể độc lập nuôi dưỡng 2 con khôn lớn. An Dĩ Hiên là thiên kim thứ thiệt của showbiz Trung Quốc. Cô thuộc thế hệ thứ 2 trong gia đình quan chức (quan nhị đại). Bố cô nắm giữ khối sản nghiệp lớn đồng thời là chủ tập đoàn bảo an và công ty dệt quân dụng làm ăn phát đạt tại Đài Loan (Trung Quốc). Ông nội là cán bộ cao cấp của chính phủ, bà nội là đại địa chủ miền Đông sở hữu nhiều bất động sản có giá trị.

An Dĩ Hiên có ý định ly hôn Trần Vinh Luyện. Với xuất thân giàu có, cô tự tin bản thân có đủ nền tảng tài chính để tự nuôi dưỡng 2 con trưởng thành

An Dĩ Hiên sinh năm 1980 tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô là 1 trong những minh tinh hàng đầu Cbiz. An Dĩ Hiên được biết đến các bộ phim như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Những Ngã Rẽ Cuộc Đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tây Du Ký, Đấu Ngư...

Trước biến cố, An Dĩ Hiên từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc, được Trần Vinh Luyện yêu chiều như công chúa

Cặp đôi từng đến Phú Quốc du lịch vào năm 2019. Thời điểm này, An Dĩ Hiên đang mang thai con đầu lòng

