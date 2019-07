Thiên An - Nữ chính MV Sóng Gió: Lớp 9 làm nhân viên lượm xu khu vui chơi, 21 tuổi kiếm thu nhập khủng nuôi cả gia đình

Muốn nổi tiếng sau một đêm thì làm gì?

Xin trả lời là đóng MV.

Nghe thì dễ đó nhưng để trở thành nữ chính trong một sản phẩm âm nhạc thì đâu chỉ xinh đẹp là được, nó cần nhiều hơn một chữ duyên.

Chưa đến 2 tuần sau ngày ra mắt, MV lọt top 1 trending Youtube, MV đạt 57 triệu lượt xem - Sóng Gió khiến nhiều người cảm thấy choáng ngợp.

Không chỉ với danh xưng "hiện tượng" mạng tự dưng nổi bật lên giữa thị trường, mà còn bởi vì sức hút kéo dài dai dẳng của nó. Và như lẽ thường tình, cô bạn may mắn xuất hiện trong MV cũng được truy lùng ráo riết.

Ở tuổi 21, Thiên An có tất cả những thứ mà một người trẻ mơ ước và khao khát: một công việc hái ra tiền, một nhan sắc xinh đẹp và một tương lai trải đầy hoa hồng. Nhưng, hành trình để một cô gái từ vô danh từ Bình Dương lên Sài Gòn học đại học và rồi tự tay gầy dựng mọi thứ không hề đơn giản. Chí ít, nó cô đơn và va vấp nhiều hơn vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Thiên An tên đầy đủ Trần Nguyễn Thiên An (sinh năm 1998) là sinh viên năm ba ngành Ngôn ngữ Anh ĐH Hutech (TP.HCM). Nhờ gương mặt đậm nét tây và nét diễn nhập tâm, cô bạn may mắn lọt vào mắt xanh của cặp đôi Jack, K-ICM để đồng hành trong hàng loạt sản phẩm của cả hai.

Ngoài giải Á khôi 2 Hutech, Thiên An còn lọt Top 10 Miss Teen 2017, Top 50 The Face 2017. Thiên An bắt đầu làm mẫu ảnh từ năm lớp 11. Ngoài đam mê diễn xuất, gái xinh Bình Dương còn mong muốn trở thành 1 tiếp viên hàng không trong tương lai.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Thiên An nhé!

Cơ duyên nào đã dẫn dắt bạn và những chàng trai Jack và K-ICM gặp nhau, để rồi cùng làm nên một bản hit lẫy lừng mang tên "Sóng Gió"?

Có lẽ nhiều người chưa biết đến nhưng Thiên An từng góp mặt trong nhiều MV trước đây của cả hai như Bạc Phận. Mọi thứ bắt đầu khi Khánh đăng tuyển diễn viên và một người anh học chung trường thấy mình phù hợp nên "dắt mối" cho cả ba. Thế là ra gặp nhau, casting rồi bắt tay vào làm thôi!

Sau MV đó, cả ekip lẫn quản lý của hai anh tức mẹ Khánh thấy mình có màu sắc tương đồng, lại ngang tuổi các bạn nên ngỏ ý bảo mình về làm talent cho công ty.

Vừa học vừa làm, Thiên An có bao giờ cảm thấy mình bị đuối sức?

Nếu nói không thì chắc mình xạo rồi. Dù có bận rộn nhưng mình may mắn ba năm đi học chưa bị rớt môn nào.

Nhìn chung cũng phải cố gắng sắp xếp lịch học rồi làm sao cho hợp lý. Giả sử bận học buổi sáng thì mình sẽ dồn việc xuống buổi chiều giải quyết hoặc ngược lại. Đó là trước đây, hiện tại nhờ có cô quản lý thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Có gì cô cũng chủ động sắp xếp, Thiên An cứ vậy mà làm.

Để tả về mình thì Thiên An là người như thế nào? Có sở thích gì đặc biệt?

Mới gặp có thể bị nói khó gần nhưng sau hai ba lần tiếp xúc, ai cũng công nhận mình lầy. Bản thân mình cũng thích đơn giản, hoà đồng hơn là giữ khoảng cách.

Ví như mình có một nhóm bạn đại học rất thân tầm 6-7 người, chỉ cần hú một phát là cả nhóm lại có mặt. Bất kể đi đâu, ăn chơi gì miễn là đủ các thành viên là thấy vui.

Về sở thích thì mình thích du lịch, nhưng không phải dạng "phượt thủ" mà là nghỉ dưỡng, tận hưởng. Kiểu đi Đà Lạt rồi ngủ cả ngày cũng được, mỗi năm có khi mình đi 3-4 lần không thấy chán.

Đến độ đôi lúc mẹ hỏi dư tiền sao ở nhà không ngủ mà lên đó ngủ, mình cũng chẳng biết giải thích tại sao. (cười).

Thêm nữa là đọc truyện ngôn tình, thể loại ngược tâm của Diệp Lạc Vô Tâm. Trước đây mình từng sưu tầm tất cả truyện của tác giả này rồi ngấu nghiến nhiều ngày liền. Mình còn mê đam mỹ, nên lúc các bạn fan "đẩy thuyền" Khánh (K-ICM) với Jack, mình xung phong làm thuyền trưởng để đẩy chung.

Thấy hai bạn đùa giỡn, mình còn hỏi "Có khi nào hai ông quen nhau không?", nhưng hai bạn ấy là trai thẳng 100% nên cũng thôi...

Gia đình có nói gì việc Thiên An đi làm không?

Từ năm lớp 9 mình đã nhờ người quen để làm trong khu vui chơi trong siêu thị. Nhắc lại, mình còn nhớ tháng lương đầu tiên cho mẹ một nửa, ba một nửa xong dành phần nhỏ nhỏ sắm tí quần áo.

Dù công việc đứng 9 tiếng mỗi ngày, đứng đến nhức cả chân nhưng có tiền mình rất thích. Sau này cũng binh qua nhiều việc khác như bán quần áo, phụ bàn,... nên thấy cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Lớn lên cũng vậy, tiền chi phí ăn ở, học ở Hutech mình cũng tự lo. Chắc vì vậy mà nhà cũng không khó khăn lắm chuyện mình đi làm.

Nếu chỉ nghe kể thôi thì có thể thấy mọi chuyện là do một tay bạn làm nên à? Liệu có ai "đứng sau" giúp đỡ Thiên An không?

Có chứ, như kiểu năm lớp 11 mà mình bắt đầu làm mẫu là nhờ có người anh học Kiến Trúc nhìn thấy tiềm năng nên giúp đỡ. Anh dạy mình cách tạo dáng, dẫn đi chụp ảnh rồi nhận book show giùm mình. Hầu như cuộc đời mình không nhờ ba mẹ, không khiến ba mẹ lo lắng nhiều vì được quý nhân phù trợ.

Nhiều người nhận xét hình ảnh của Thiên An khá đứng so với độ tuổi 21, bạn nghĩ như thế nào về điều này?

Chắc do mình có suy nghĩ chững chạc hơn bạn đồng trang lứa, lại đi làm sớm hơn nên cái bộc lộ ra nó cũng bị khác đi ít nhiều. Là trụ cột gia đình nên mình hầu như chỉ tập trung vào chuyện kiếm tiền. Cảm giác đó đôi lúc khiến mình mệt mỏi nhưng nhờ vậy mà bản thân phấn đấu nhiều hơn.

Bởi hơn ai hết, mình biết mình tham vọng nhiều cỡ nào. Mà càng hiểu rõ thì mình lại càng không cho phép trì trệ một phút giây.

Cứ nghĩ tới chuyện thanh xuân rất ngắn, tuổi trẻ rất ngắn là lại muốn lao đầu vào làm việc. Thậm chí, mình còn có cái list việc phải làm tới năm 25 tuổi. Vì sau đó mình phải... lấy chồng theo mục tiêu mẹ đặt ra.

Người tham vọng như Thiên An mà chưa gì đã tính đến chuyện lấy chồng rồi? Có sai không?

Cái đó là cái ép buộc của mẹ. Mẹ bắt buộc Thiên An 25 tuổi phải có người dẫn về hoặc chí ít tính chuyện đường dài. Chắc mẹ sợ mình khổ, sợ cái nghề này bấp bênh.

Nhưng mình thấy cũng đúng. Dù tính bay nhảy, không thích bị gò bó nhưng tới thời điểm, mình quan niệm sẽ gặp được đúng người khiến mình thay đổi.

Chắc mình sẽ không quen người cùng ngành, bởi vậy thì mình phải ở đằng sau hỗ trợ họ chứ không thể song song làm chung vì sẽ không có thời gian cho nhau. Hoặc nếu lỡ chẳng may như thế thật, mình sẽ là người lùi về sau.

Chồng mình thành công cũng là mình thành công rồi. Đã có gia đình nên xác định người ta cần gì và mình hỗ trợ như thế nào.

Vậy trước đây Thiên An đã từng gặp ai khiến mình thay đổi chưa?

Mình từng quen bạn trai, họ giàu, hoàn toàn có thể lo được cho mình. Nhưng họ bắt mình chọn, một là theo họ, không cần làm gì, không xô bồ, nhưng chắc chắn không được đi diễn. Hai là chia tay. Mình chọn cách hai.

Người ta có thể lo lắng cho mình khoảng thời gian này, nhưng chưa chắc lâu dài cũng vậy. Vì người ta nhiều tiền nên dễ dàng kiếm mối khác tốt hơn. Còn mình muốn an toàn, tiền còn kiếm được thì vẫn cứ phải kiếm. Đến lúc không có thể nữa thì sẽ xem xét. (cười)

Nghe bạn kể thì mẹ là người khá khó tính. Làm thế nào mà Thiên An thuyết phục mẹ để tiếp tục đam mê?

Rõ ràng ban đầu mẹ mình không cho phép, vì nếu có thì đã cho phép mình theo học trường Sân khấu Điện ảnh rồi. Thậm chí khi mình quyết định về chung công ty với Jack và K-ICM, mẹ lên tận nơi xem xét, đến lúc kí hợp đồng xong xuôi mới chịu.

Sau nhiều năm mình bương chải ở Sài Gòn, mẹ nhìn thấy toàn bộ số tiền mình kiếm được đều nhờ vào mình làm nghệ thuật, rồi thấy được sự nghiệp mình đang đi đúng hướng nên tạm cho qua.

Nhưng vẫn hối lấy chồng?

Không phải một mình mẹ mà cả dì, ngoại nữa. Nói chung ai cũng muốn mình yên bề gia thất. Trước đó mình bảo không muốn lấy chồng, chỉ kiếm tiền rồi đưa cả nhà đi du lịch. Nhưng mẹ phản bác quyết liệt lắm.

Dù nói vậy nhưng mình nghĩ xê xích 1-2 năm cũng không sao. Cái đó duyên trời định, mình phản bác thế đó chứ có khi sắp tới gặp được ai vừa mắt cũng lấy luôn. Nói chung chuyện tương lai không đoán trước được.

Hiện tại tập trung cho công việc, thế Thiên An không có nhu cầu yêu đương?

Nói không là dối lòng, mình phải kiềm hãm lại dữ lắm. Bởi tham quá không được. Con người có ba cái là sự nghiệp, gia đình và tình cảm thì mình đã có hai cái rồi. Tình cảm để lâu tí cũng không sao.

Dự tính trong tương lai của Thiên An?

Làm gì thì làm tốt nghiệp đại học cái đã. Còn sự nghiệp lên như thế nào tính sau, không hợp nữa thì dừng lại ở đó. Có khi mình sẽ tìm một công việc khác liên quan đến nghệ thuật nhưng không nhất thiết đứng trên sân khấu.

Bản thân mình rất rõ mình bị nhát, không chịu đựng được dư luận, áp lực. Trước đây mình làm rất nhiều, cứ việc nào chân chính kiếm ra tiền là nhận.

Nhưng nhiều khi có tiền mà tâm không yên thì cũng như không. Có tiền mà không shopping, ăn uống vui vẻ được cũng bỏ phí. Tới độ gần đây khi thu nhập ổn định, mình chỉ mong mình kiếm ra tiền đều đều. Vừa đủ không cần nhiều, miễn sao cái tâm yên bình là đủ.

Nếu nói như thế tức là Thiên An không có nhu cầu tiến sâu vào showbiz?

Giả sử có muốn tiến thân thì chắc mình đã làm lâu rồi. Rất nhiều phim ảnh ngỏ lời nhưng mình từ chối. Mình bị tính an toàn, chắc ăn. Cái gì cũng suy nghĩ chắc một nghìn lần, đặt lên bỏ xuống xong lại thôi. Riêng phi vụ hợp tác với Jack và K-ICM là nhờ duyên số đưa đẩy sao ấy nên nhanh gọn lắm.

Thiên An không sợ khán giả nghĩ mình ăn hên nhờ một cái MV?

Bị chê nhạt chắc mình cũng nhận vì phải an toàn mình mới dám làm. Từ ngày trải qua khoảnh khắc thấy ba mất đột ngột, trong khi còn đúng 2 tháng sau thi THPT, mình khác trước nhiều. Hết được ngây thơ, mình tập trung lo phụ gia đình mà trang trải cuộc sống.

Nay là trụ cột chính, Thiên An có trách nhiệm không được xảy ra sai xót. Lỡ có gì xảy ra thì gia đình hưởng hết, mình còn chưa báo hiếu được cho ba mà giờ lại khiến cả nhà buồn sâu. Coi sao được chứ!

Bản thân Thiên An rất nể những người dám đứng dậy vượt qua scandal, vì lỡ nếu là mình thì chắc chỉ dám thụt lùi về sau mà im lặng.

Bỗng dưng đóng MV đầu tay rồi nổi luôn, liệu bạn có sợ bản thân sẽ bị dính hoài với hình ảnh hiền lành, nhẹ nhàng đó không?

Thiên An có đam mê diễn xuất là thật nhưng mình vẫn muốn từ từ đi lên chứ không muốn bỗng dưng nổi. Một màu hay nhiều màu cũng do bản thân mình tạo ra nên cứ phải để về sau mới rõ. Chứ nói sớm thì chắc không ai tin.