Thiên An dính ồn ào với Jack, nhà sản xuất phim "Cải mả" phải xin một điều

Chiều ngày 7/10, tại TPHCM, ê-kíp làm phim "Cải mả" đã có buổi showcase chính thức giới thiệu dự án tới khán giả. Tham dự buổi showcase có đạo diễn Thắng Vũ, diễn viên Hoàng Phúc, Hoàng Mèo, Lê Huỳnh, Kiều Trinh, Rima Thanh Vy, Avin Lu, Lý Hồng Ân..

Theo chia sẻ từ ê-kíp làm phim, "Cải mả" là bộ phim có câu chuyện thuần Việt dựa trên tập tục tâm linh của người Việt. Tuy nhiên, quá trình sản xuất phim có tham gia cố vấn của nhà sản xuất người Hàn Quốc, ông Kim Young Min (người đứng sau siêu phẩm Quật mộ trùng ma).

Tại sự kiện, khi được hỏi, điều này có khiến phim trở thành "bản sao" của Quật mộ trùng ma hay không, đại diện nhà sản xuất – Emily Lê khẳng định: " Chúng tôi không copy (sao chép) Quật mộ trùng ma. Tại thời điểm Quật mộ trùng ma ra mắt và gặt hái thành công toàn cầu, kịch bản của Cải mả đã được hoàn thiện.

Vừa hay, anh Kim Young Min là bạn lâu năm của tôi. Khi được tôi chia sẻ về Cải mả, anh hứng thú trước sự tương đồng trong văn hóa, tập tục cải táng của người Việt và người Hàn. Vì vậy, khi tôi ngỏ lời mời cố vấn, anh Kim Young Min rất sẵn lòng bay sang Việt Nam để hỗ trợ ê-kíp về mặt chuyên môn".

Dàn diễn viên tham gia phim.

Thiên An vắng mặt tại buổi showcase.

Một trong dàn diễn viên tham gia phim còn có Thiên An. Sau ồn ào với Jack, sự xuất hiện của cô trong phim khiến bộ phim nhận nhiều chỉ trích vô lý.

Nói về điều này, nhà sản xuất bày tỏ: " Trong những ngày vừa qua, bộ phim sau khi tung những tư liệu truyền thông đầu tiên phải đối mặt với khá nhiều sóng gió.

Tôi, đạo diễn Thắng Vũ và tất cả mọi người đều tin rằng một bộ phim không thuộc về bất cứ một cá nhân nào mà là tâm huyết của toàn ê-kíp.

Ai cũng đã rất cố gắng trên hành trình này. Vì vậy, tôi thành thật mong khán giả có thể cho Cải mả một cơ hội, đón nhận và đánh giá về bộ phim một cách công bằng nhất".

Gây bất ngờ lớn nhất trong dàn cast là Avin Lu khi chàng lãng tử màn ảnh năm nào lần đầu chạm ngõ dòng phim kinh dị. Để vào vai Sáng trong Cải mả, nam diễn viên sinh năm 1996 đã có cú lột xác ngoại hình ngoạn mục. Chưa kể, anh còn phải tập sống như người rừng để bộc lộ trọn vẹn tính cách quái dị và bí hiểm của nhân vật.

Avin Lu cho biết: "Từ trước đến nay, khán giả chủ yếu biết đến tôi qua các dạng vai diễn: thanh xuân, thư sinh, chàng thơ si tình. Tôi đã muốn thay đổi lâu rồi, cũng đã đi cast rất nhiều dạng vai khác nhưng mãi đến Cải mả tôi mới được có cơ hội bứt phá.

Vai Sáng của tôi trong phim có ngoại hình gai góc hơn và cũng có nhiều thử thách hơn. Tôi rất hy vọng khán giả sẽ đón nhận màu sắc mới của mình".

Các diễn viên chia sẻ tại buổi show case phim.

Diễn viên Hoàng Phúc.

Khác với Avin Lu, đây đã là bộ phim kinh dị thứ 4 mà Rima Thanh Vy bén duyên. Nhân vật mà Rima Thanh Vy thủ vai gây chú ý khi diện trang phục của người dân tộc thiểu số và phải hứng chịu những hình thức tra tấn rất dã man.

Đạo diễn Thắng Vũ thổ lộ anh cảm thấy biết ơn khi chiêu mộ được dàn diễn viên đa tài, đa thế hệ. Ngoài các gương mặt trẻ, Cải mả còn có những tên tuổi kỳ cựu của làng phim Việt như diễn viên Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Lê Huỳnh…

Nói về vai diễn của mình – cô Tư Chánh, Kiều Trinh cho biết, để tạo điểm nhấn cho nhân vật - một người phụ nữ trung niên quê mùa, mê tín, Kiều Trinh xin đạo diễn Thắng Vũ được nhai trầu, làm nên hàm răng đen. Có lúc vì nhai quá nhiều, chị bị bỏng khoang miệng.

"Xưa nay tôi ít đóng phim kinh dị, Cải mả là hiếm hoi trong số đó. Đây là bộ phim cho tôi nhiều cảm xúc nghề, cũng là phim cho tôi được có một chút trải nghiệm tâm linh trên trường quay khiến tôi nhớ mãi không quên" , nữ diễn viên chia sẻ.

Kiều Trinh.

Cải mả kể về gia tộc họ Đỗ giàu có ở Sài Gòn. Những tai nạn kinh hoàng lần lượt ập xuống đầu các thành viên trong Đỗ gia thậm chí khiến họ suýt chết. Tin rằng vận xui do ông bà quở trách chuyện bỏ bê mồ mả bấy lâu nên 4 anh em họ Đỗ cùng con cháu tề tựu để tiến hành nghi thức cải mả.

Từ đây, những bí mật kinh hoàng, những âm mưu đen tối, những ân oán quá khứ dần được hiển lộ. Dường như mỗi người đều có bí mật và toan tính riêng đằng sau công cuộc quật mộ này. Phim chính thức công chiếu từ ngày 31/10/2025.