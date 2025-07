Thiên An có động thái gì giữa lúc mẹ Jack khóc lóc nói về áp lực gần 5 năm qua?

Sự việc gây chú ý nhất hôm nay (ngày 16/7) là họp báo của Jack và mẹ - bà Cẩm Loan. Tại đây mẹ Jack kể lại sự việc giữa con trai với Thiên An từ góc nhìn của mình và cho biết 5 năm qua đã sống trong áp lực. Mẹ Jack khẳng định thời gian vừa qua có những lúc con trai bà rơi vào trầm cảm.

Mẹ con Jack tại buổi họp báo ngày 16/7

Cùng với những chia sẻ từ phía mẹ con Jack, Thiên An và động thái trở thành chủ đề được quan tâm nhất lúc này. Tính đến sáng 16/7 - lúc diễn ra cuộc họp báo, Thiên An vẫn im lặng.

Theo ghi nhận trên trang cá nhân của Thiên An vào sáng 16/7, động thái gần nhất của cô là bài đăng từ sáng ngày 15/7. Trong bài đăng đó, Thiên An viết: “Em rất thích đi xem phim, nhưng lâu rồi em không đi vào cuối tuần. Mấy năm rồi luôn là xem phim vào thứ 2, thứ 3 và những khung giờ muộn. Hôm nay, ngoài bỏng caramel, hai ly nước, 2 tấm vé còn một lời mà em mong được nghe từ rất lâu: ‘Em có thể tháo khẩu trang ra rồi mà’”.

Cùng với chia sẻ này, Thiên An đăng hình ảnh mới nhất. Cô xuất hiện với mái tóc ngắn, khác với mái tóc dài nữ tính trước đây.

Ngoài ra, Thiên An vẫn đang khóa bình luận trên toàn bộ nền tảng MXH.

Bài đăng gần nhất của Thiên An vào ngày 15/7

Thiên An vẫn đang khoá bình luận trên các nền tảng MXH

Thời gian vừa qua, Jack trở thành tâm điểm MXH vì chủ động đáp trả cũng như tuyên bố kiện Thiên An về loạt ồn ào tình cảm trong quá khứ. Trong bài đăng của mình vào ngày 26/5, Jack và phía đơn vị chủ quản muốn làm rõ vấn đề con chung với Thiên An. Phía Jack chia sẻ Thiên An bị nghi chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con chung từ khi bé chào đời.

Về phía Thiên An, cô cũng lên tiếng thông qua công ty luật sư đại diện vào ngày 28/5. Tại đây cô làm rõ động thái ẩn/xoá bài đăng trên trang cá nhân, thông tin về việc bị khởi kiện, về việc cấp dưỡng nuôi con của Jack và hướng xử lý các bên truyền thông sai lệch gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư.

Hiện tại, những chia sẻ của mẹ con Jack vẫn đang là phát ngôn một phía, Thiên An và các cá nhân có liên quan chưa chính thức lên tiếng. Đồng thời, chưa rõ diễn biến vụ đấu tố này sẽ đi đến đâu và công chúng vẫn đang tiếp tục theo dõi sự việc.