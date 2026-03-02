Thích xem phim 18+ nhất định không được bỏ lỡ siêu phẩm này: Xuất sắc từ đầu đến cuối, cả MXH toàn lời khen

Giữa thời điểm khán giả toàn cầu đã quá quen với những màn đấu trí, ngoại tình hay drama quyền lực thì sự trở lại của Bridgerton - dòng phim 18+ đình đám nhanh chóng tạo nên cơn sốt đầu năm với câu chuyện tưởng như cũ kỹ: Lọ Lem. Theo số liệu từ Flix Patrol, trang web chuyên xếp hạng phim trực tuyến toàn cầu, mùa 4 của Bridgerton hiện đang đứng vị trí top 1 tại 88 quốc gia trên toàn cầu, dù là fan cứng của series hay bất cứ mọt phim nào cũng nghe danh ở thời điểm này.

Bridgerton là series phim 18+ cổ trang ăn khách bậc nhất của Netflix

Mùa 4 của series phim 18+ đình đám xoay quanh Sophie (Yerin Ha) - một cô hầu gái sống dưới đáy xã hội thượng lưu London. Sophie không chỉ bị giới hạn bởi thân phận mà còn bị kìm hãm bởi không gian sống phía sau những bữa tiệc xa hoa, nơi người hầu vận hành hào quang nhưng không bao giờ được bước vào ánh sáng. Nhưng ở câu chuyện này, Lọ Lem không còn được định nghĩa bởi sự cam chịu. Cô không mơ bước lên sân khấu bằng một chiếc giày thủy tinh mà mạnh mẽ giữ lấy nhân phẩm trong một thế giới không dành sẵn chỗ cho mình.

Phía đối diện là Benedict Bridgerton (Luke Thompson), người con trai luôn quen sống tự do và né tránh trách nhiệm nhưng bị gia đình ép buộc phải kết hôn. Giống mô típ cổ tích quen thuộc, mối duyên giữa Benedict và Sophie bắt đầu tại một buổi dạ tiệc hóa trang. Sophie xuất hiện trong hình ảnh một quý cô váy bạc, để lại ấn tượng sâu đậm với Benedict rồi biến mất trước khi danh tính bị lộ. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đầy cảm xúc kéo Benedict vào hành trình đi tìm người phụ nữ mà anh không hề biết tên, địa vị hay xuất thân.

Sang nửa sau mùa phim 18+, Bridgerton rời khỏi không khí mộng mơ để bước vào xung đột thực tế. Thân phận thật của Sophie dần bị phơi bày, kéo theo những định kiến giai cấp khắc nghiệt. Không chỉ bị xã hội chối bỏ, Sophie đã mất bố bị mẹ kế đẩy vào vòng lao lý, biến câu chuyện cổ tích thành một thử thách đầy cay đắng.

Bộ phim đặt Benedict trước lựa chọn mang tính quyết định rằng tiếp tục tận hưởng đặc quyền của một quý ông thượng lưu hay chấp nhận đánh đổi vị thế để bảo vệ người phụ nữ anh yêu. Dù "bình cũ" nhưng "rượu mới", hướng triển khai câu chuyện tình yêu trong phần này khác biệt bởi không được tô hồng hay anh hùng hóa như cổ tích mà ở những quyết định rất đời, khiến bộ phim níu chân được người xem với ranking cao ngất ngưởng.

Điều khiến mùa 4 được bàn luận rầm rộ còn ở cách câu chuyện khép lại. Bridgerton không cố thưởng khán giả bằng một kết thúc hoàn hảo. Thay vào đó, bộ phim 18+ chọn một lối rẽ yên ắng hơn khi cặp đôi chính lựa chọn rời khỏi ánh hào quang, rời khỏi sân khấu thượng lưu để xây dựng một cuộc sống khác nhỏ hơn, yên tĩnh hơn mà cả hai đều tự nguyện. Câu chuyện kết thúc với những cảm xúc trưởng thành hơn, rằng hạnh phúc không đến từ phép màu mà từ việc dám bước ra khỏi vị trí vốn được định sẵn.

Có lẽ chính sự tiết chế này càng khiến mùa 4 trở nên dễ chạm. Đó cũng là lý do vì sao, giữa vô số nội dung giải trí ồn ào, Bridgerton mùa 4 vẫn đủ sức đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu. Hiện tại, bộ phim 18+ vẫn đang rất "hot" và có mức độ thảo luận cao, được kỳ vọng là một trong những siêu phẩm toàn cầu trong năm 2026 này.

