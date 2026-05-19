Thị trường xe máy Việt Nam sắp có 'siêu phẩm': Thiết kế không đụng hàng, trang bị hệ thống treo độc đáo, giá bán không rẻ

Vĩnh Phúc
|

Mẫu xe mới này được nhập khẩu từ Ý, hứa hẹn trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng dư dả tài chính và muốn tạo sự khác biệt khi lưu thông trên đường phố.

Bên cạnh các mẫu xe máy phổ thông giá bán từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng, thị trường xe máy Việt Nam vẫn tồn tại một nhóm sản phẩm hướng đến những khách hàng tìm kiếm các dòng xe độc đáo, thể hiện cá tính riêng. Mới đây, đơn vị phân phối thương hiệu Italjet tại Việt Nam hé lộ sắp mang về một mẫu xe mới.

Hình ảnh mẫu xe mới được đơn vị phân phối Italjet hé lộ.

Dù hình ảnh được chia sẻ cho thấy phần bóng của cụm đầu xe khá giống với Dragster 300 từng mở bán tại Việt Nam vào tháng 12/2024, sản phẩm mới lại được đơn vị phân phối định nghĩa là "huyền thoại mới". Điều này đồng nghĩa với việc khả năng cao đây sẽ là phiên bản khác của dòng xe Italjet Dragster.

Thương hiệu Italjet hiện phân phối Dragster với 2 tùy chọn động cơ là 125 cc và 300 cc, đi kèm là 'dàn áo' Malossi Edition và Gresini Edition. Trong đó, Dragster Gresini Edition là phiên bản mới nhất, đánh dấu việc kết hợp cùng đội đua MotoGP Gresini Racing.

Italjet Dragster gây chú ý với cấu trúc khung sườn dạng mắt cáo được đặt lộ ra bên ngoài, bộ phận này vừa giúp chịu lực cho xe, vừa giúp tạo vẻ ngoài độc đáo. Bên cạnh phần khung, Dragster còn tạo ấn tượng bằng hệ thống treo trước dạng đánh lái độc lập I.S.S (Independent Steering System). Hệ thống này giúp tách biệt chuyển động đánh lái và chuyển động của giảm xóc, giảm hiện tượng chúi đầu khi phanh và mang lại cảm giác ổn định hơn.

Về sức mạnh, nhiều khả năng Dragster với động cơ 300 cc sẽ được mang về Việt Nam. Tùy chọn này đi kèm "trái tim" xy-lanh đơn 278 cc, sản sinh công suất 23,8 mã lực tại 8.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 26 Nm tại 6.250 vòng/phút.

Italjet Dragster có thiết kế độc đáo. Ảnh: Italjet

Khi mở bán, Italjet Dragster sẽ có mức giá không rẻ do được nhập khẩu từ Ý. Mẫu xe này gần như không có đối thủ trực tiếp tại thị trường Việt Nam do thiết kế đặc biệt. Nếu xét về dung tích động cơ, Italjet Dragster được xem là lựa chọn thú vị bên cạnh những cái tên quen thuộc như Yamaha XMax 300 (139 triệu đồng), Honda SH350i (151,2 triệu đồng) hay Vespa GTS Super Tech 300 (158,6 triệu đồng).

