Thị trường xe máy 'thất bát' kỷ lục trong năm 2020

Ngày 14/1, Hiệp hội các Nhà sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM) đã công bố doanh số của 5 hãng thành viên (Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM) tại thị trường Việt Nam trong năm 2020. Thống kê mới này cho thấy, thị trường xe máy nước ta bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 do đã sụt giảm cực mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê từ VAMM, lượng xe máy bán ra tại thị trường Việt Nam trong quý IV/2020 chỉ đạt 784.878 chiếc, tăng 15,8% so với quý III/2020 nhưng vẫn thấp hơn 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này cho thấy thị trường xe máy đã không thể hồi phục trong giai đoạn cuối năm.

Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến doanh số của toàn bộ năm 2020, với lượng xe máy bán ra của 5 nhà sản xuất lớn nhất tại thị trường Việt Nam chỉ đạt 2.712.615 chiếc, giảm 16,66% so với năm 2019.

Trong đó, nếu tính theo từng giai đoạn của năm 2020, thị trường xe máy Việt Nam đã đạt doanh số 731.077 chiếc trong quý I (giảm 3,03%), 518.920 chiếc trong quý II (giảm 30,77%), và 677.739 chiếc trong quý III (giảm 18,49%).

Biểu đồ doanh số xe máy tại Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2020.

Trong khi đó, tính trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, doanh số năm 2020 đang ở mức thấp nhất. Năm 2016, thị trường xe máy Việt Nam vẫn ghi nhận doanh số hơn 3,12 triệu chiếc và tăng đến mức đỉnh vào năm 2018 với hơn 3,38 chiếc bán ra.



Có nhiều yếu tố tác động đến việc sụt giảm mạnh doanh số xe máy trong năm vừa qua. Trong đó, lý do lớn nhất đến từ dịch COVID-19, ảnh hưởng đến tài chính của người tiêu dùng Việt Nam, khiến họ "chùn tay" trong việc mua sắm vào thời điểm cuối năm để đón Tết.

Mặt khác, sau nhiều năm tăng trưởng liên tiếp ở mức khá cao, thị trường xe máy truyền thống tại Việt Nam đã đến mức bão hòa. Ngay trong năm 2019, doanh số xe đã giảm mạnh sau khi đạt đỉnh vào năm 2018 với gần 3,4 triệu chiếc, và thậm chí còn thấp hơn của năm 2017.

Ngoài ra, thời đại phát triển hoàng kim của các dòng xe máy sử dụng động cơ đã qua đi do nhu cầu người dùng ngày một đa dạng hơn, đặc biệt là việc chuyển sang hệ thống động lực bằng điện toàn phần.

Doanh số xe máy truyền thống đã giảm rất mạnh trong năm 2020.

Theo đó, thư viện dữ liệu Motorcycle Data cho biết VinFast hiện bán ra trung bình 10.000 chiếc xe điện mỗi tháng, đây chính là mối đe dọa lớn cho các nhà sản xuất lâu đời ở Việt Nam.



Trong năm 2020 vừa qua, việc sụt giảm doanh số xe máy đã được dự báo trước nhưng nhiều người cho rằng các con số sẽ không ở mức "thê thảm" như VAMM vừa công bố. Điều này được giải thích do khác với ôtô, thị trường xe máy không nhận được nhiều hỗ trợ từ nhà nước để khôi phục lại doanh số vốn có trước đây.