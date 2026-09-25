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Thị trường vũ khí năm 2025: Lợi nhuận đạt mức cao kỷ lục

Bạch Dương
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Bất ổn trên quy mô toàn cầu đã dẫn đến nhu cầu mua sắm vũ khí ở mức rất cao trên khắp thế giới.

Thị trường vũ khí 2025 đạt kỷ lục Lợi nhuận toàn cầu và xu hướng phát triển mới - Ảnh 1.

Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới (TsAMTO) đã công bố bảng xếp hạng các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu năm 2025. Nga đứng thứ hai trong danh sách, hơn nữa khách hàng chính mua vũ khí Nga chủ yếu là những quốc gia ở khu vực Nam bán cầu.

"Theo TsAMTO, xuất khẩu vũ khí toàn cầu năm 2025 đạt mức kỷ lục 119,5 tỷ USD (năm 2022 - 108,2 tỷ USD, năm 2023 - 91,4 tỷ USD, năm 2024 - 96,0 tỷ USD). Từ năm 2022 đến 2025 - 415,1 tỷ USD", nhà phân tích quân sự kiêm Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng - ông Igor Korotchenko bình luận về số liệu thống kê vừa được công bố.

Như vậy, xuất khẩu vũ khí toàn cầu đạt 119,5 tỷ USD, đây là con số cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Điều trớ trêu là các nhà sản xuất vũ khí của Nga đã vươn lên vị trí thứ hai nhờ sự hỗ trợ từ châu Âu và Mỹ.

Báo cáo của TsAMTO chỉ ra rằng sự gia tăng lợi nhuận của Nga là do các nước phương Tây mua vũ khí hiện đại sau khi chuyển giao các hệ thống lỗi thời cho Ukraine.

Được biết, Đức là nước thu lợi nhiều nhất từ việc "tái chế" các xe bọc thép lỗi thời này. Ai cũng biết việc chính quyền Ukraine đã mua thiết bị quân sự từ tất cả các quốc gia từng thuộc khối Hiệp ước Warsaw.

Thị trường vũ khí 2025 đạt kỷ lục Lợi nhuận toàn cầu và xu hướng phát triển mới - Ảnh 2.

Nhu cầu mua sắm vũ khí đang lên cao trên phạm vi toàn thế giới.

10 quốc gia xuất khẩu hàng đầu năm 2025 (với tổng kim ngạch đạt 119,5 tỷ USD) được phân bổ như sau: Mỹ - 44,6% (37,3%), Nga - 15% (12,6%), Đức - 8,9%, Hàn Quốc - 8,8%, Pháp - 8,6%, Israel - 6,0%, Ý - 5,2%, Thổ Nhĩ Kỳ - 4,2%, Tây Ban Nha - 3,5%, Trung Quốc - 3,0%.

Tiếp theo là Thụy Điển (2,9%), Na Uy (1,6%), Brazil (0,9%), Đan Mạch (0,7%), Pakistan (0,6%), Phần Lan (0,6%), Thụy Sĩ (0,6%), Úc (0,5%), Ấn Độ (0,5%), Cộng hòa Séc (0,4%).

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đã lập kỷ lục vào năm 2025, khi giao 191 máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm cho khách hàng.

Theo ước tính của TsAMTO, nếu lịch trình giao hàng ban đầu như đã công bố được đáp ứng thì đến năm 2026, kim ngạch xuất/nhập khẩu vũ khí toàn cầu có thể đạt 140,62 tỷ USD.

Theo Rossiyskaya Gazeta
Tags

vũ khí

xuất khẩu vũ khí

tsamto

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