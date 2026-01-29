Thị trường UAV bùng nổ giữa bão tuyết ở Trung Quốc

Các đợt bão tuyết bao phủ nhiều khu vực miền đông và miền trung Trung Quốc khiến nhu cầu dọn tuyết bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tăng mạnh, đặc biệt từ các hộ nông dân và nhà máy.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều video cho thấy UAV bay phía trên các nhà kính phủ nhựa, sử dụng động cơ công suất lớn cùng thiết bị thổi tuyết để nhanh chóng đẩy các mảng tuyết dày xuống đất chỉ trong vài giây.

Tuyết rơi dày có thể tích tụ nhanh chóng trên mái nhà và tạo áp lực lớn, việc dọn tuyết kịp thời được xem là yếu tố then chốt để tránh thiệt hại.

Trước đây, dọn tuyết trên mái thường đòi hỏi nhiều giờ lao động thủ công, trong điều kiện trơn trượt và nguy hiểm. UAV đang dần trở thành một lựa chọn thay thế nhờ khả năng tiếp cận nhanh và giảm rủi ro cho con người.

Theo truyền thông Trung Quốc, UAV có thể làm sạch lớp tuyết dày khoảng 15 cm trên mái một xưởng sản xuất rộng 20.000 m2 chỉ trong hai giờ, với chi phí khoảng 5.000 nhân dân tệ (hơn 18 triệu đồng). Mức chi phí này được đánh giá là hiệu quả hơn so với việc huy động nhân công trong thời gian dài.

Xu Liubing, 39 tuổi, một người điều khiển UAV tại tỉnh An Huy, cho biết mỗi thiết bị thường chỉ phục vụ một khách hàng mỗi ngày, do cường độ công việc cao và yêu cầu kỹ thuật khác nhau giữa các công trình. Giá dịch vụ có thể chênh lệch đáng kể, tùy thuộc vào khu vực, loại UAV và kết cấu mái cần dọn tuyết.

Tuy nhu cầu tăng mạnh vào mùa đông, các nhà vận hành UAV cho rằng đây không phải lĩnh vực kinh doanh ổn định. Theo Xu, chi phí đầu tư ban đầu cho một UAV khoảng 50.000 nhân dân tệ , trong khi chi phí vận hành hằng ngày vào khoảng 500 nhân dân tệ.

“Khối lượng công việc phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết” , Xu nói. “Khi không có tuyết, chúng tôi buộc phải chuyển sang các dịch vụ khác để duy trì doanh thu”.

Ngoài dọn tuyết, nhiều nhóm vận hành UAV tại Trung Quốc còn cung cấp dịch vụ phun thuốc bảo vệ thực vật và kiểm soát sâu bệnh cho nông nghiệp.

Một người điều khiển UAV chuẩn bị cho công việc dọn tuyết ở Trung Quốc. (Ảnh: Yicai)

Cạnh tranh trong lĩnh vực cũng ngày càng tăng do số lượng người điều khiển UAV gia nhập thị trường. Theo Xu, nhiều đơn hàng hiện đến thông qua các nền tảng trực tuyến hoặc bên trung gian, những đơn vị nhận hợp đồng trước rồi thuê lại các đội vận hành thiết bị bay.

Công ty nghiên cứu EO Intelligence có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết thị trường UAV thương mại của Trung Quốc đạt khoảng 121,5 tỷ nhân dân tệ (hơn 455.000 tỷ đồng) trong năm 2024. Các ứng dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Không chỉ khu vực tư nhân, chính quyền địa phương cũng bắt đầu ứng dụng UAV vào công tác dọn tuyết quy mô lớn. Tại khu tự trị Tân Cương, UAV được sử dụng để làm sạch tuyết trên đường dây điện và các trang trại điện mặt trời.

Giới chức địa phương cho biết giải pháp này giúp giảm khoảng 70% chi phí bảo trì hằng năm và giảm 15% tổn thất sản lượng điện do tuyết phủ.

Việc UAV được đưa vào dọn tuyết cho thấy xu hướng mở rộng ứng dụng công nghệ không người lái tại Trung Quốc, từ nông nghiệp, năng lượng đến các hoạt động bảo trì hạ tầng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.